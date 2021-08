in

Exatlon France / Instagram / Telemundo Combien d’argent les gagnants EXATLON reçoivent-ils ?

Ce lundi 23 août, après 30 semaines où tout s’est passé à EXATLON États-Unis, le concours Telemundo s’achèvera, avec non pas un seul gagnant, mais deux : un homme et une femme.

Et tandis que les fans des athlètes qui ont atteint la phase finale se rongent presque les ongles et que leur cœur bat à mille à l’heure, l’une des motivations supplémentaires des concurrents d’EXATLON au-delà de briller pour être le meilleur de la téléréalité est la butin à prendre.

Telemundo remettra un prix juteux à la femme et à l’homme qui se hisseront jusqu’au bout avec le titre de champions de la «concurrence la plus féroce de la planète», ce qui engraissera les comptes des gagnants, car tout au long du programme, ils ont tous reçu de l’argent supplémentaire qui a été en train d’ajouter.

Mais combien sera le prix que les futurs gagnants de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis mettront dans leurs poches ?… enfin, rien de plus et rien de moins que 200 mille dollars chacun.

La grande majorité des finalistes en compétition pour le jackpot ont avoué tout au long du concours que l’argent ne leur reviendrait pas du tout, principalement pour aider leurs familles. Des concurrents comme Andoni, l’un des favoris pour gagner, ont déclaré en plaisantant dans l’un de ses aveux qu’avec plus d’argent, ils ne le gronderaient pas à la maison.

En plus des 200 mille dollars qui seront prélevés pour leur triomphe, le vainqueur d’EXATLON États-Unis obtiendra deux trophées saisissants qui certifieront l’exploit réalisé après des semaines de dévouement intense et de triomphes où ils ont mesuré les forces.

Les trophées accrocheurs ont été fabriqués en or et en argent, le nom de la compétition se démarquant en haut aux côtés de 5 étoiles et une autre en bas aux côtés de l’année 2021.

La finale EXATLON de lundi durera trois heures et demie, à partir de 19h / 6h sur Telemundo, et comme détail spécial, les proches des finalistes seront autorisés à être là pour les soutenir.

La demi-finale de l’émission de télé-réalité aura lieu ce dimanche 22 août, à partir de 19h/6c, dans une émission qui promet de ne pas convenir aux cœurs.

Norma Palafox et Ana Parra ont un large favoritisme pour remporter le prix de championne de l’émission, tandis que du côté des messieurs, les principaux paris vont à Jeyvier et Andoni, bien que comme EXATLON l’a montré à plusieurs reprises, au final cela pourrait avoir des surprises.

