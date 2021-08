Combien d’argent Manny Pacquiao gagnera-t-il pour son combat contre Yordenis Ugas ?

L’émoi généré par le retour de Manny Pacquiao est très grand. Il est l’un des boxeurs qui génère le plus et donc gagne le plus, même si ses chiffres, comme ceux des autres, sont très éloignés du roi en termes de revenus, Canelo Álvarez. Le Mexicain a remporté lors de son dernier combat contre Billy Joe Saunders environ 35 millions de dollars. Un chiffre très éloigné de ce que recevront à la fois Pacquiao et Ugas.

Pacquiao avait accepté de facturer cinq millions de dollars pour son combat contre Errol Spence. Le montant est frappant, puisque contre Keith Thurman, en 2019, le Philippin a pris 10 millions de dollars. De toute évidence, la pandémie a considérablement réduit ce que les boxeurs peuvent percevoir. Malgré le changement de rival (Spence a été blessé la semaine dernière), le sac est conservé et en plus Fox Sports a également décidé de maintenir le prix du PPV aux Etats-Unis (74,95 $). Par conséquent, cela coûtera le même prix, mais il est probable que le changement de rival se vendra moins… malgré tout, le Philippin espère gagner un total d’environ 25 millions de dollars (dérivé de PPV, sponsors…).

En suivant cette ligne, Errol Spence avait prévu de gagner 1,5 million de dollars pour le procès. Le chiffre pour Ugas sera inférieur (il n’a pas encore été révélé, mais il devrait avoisiner le million). Il génère moins, mais il percevra plus que s’il avait été le combat co-star de la nuit. Attire puissamment l’attention sur l’undercard. Manny Pacquiao lui-même a assuré qu’ils se battaient dans le précédent pour contrôler les dépenses et ne pas voir leurs revenus diminuer encore plus.