Combien d’argent McGregor a-t-il gagné contre Poirier à l’UFC 264?

Conor McGregor est l’un des athlètes les mieux payés au monde. De plus, elle a réussi à se faire un grand patrimoine grâce à d’autres entreprises loin de la concurrence. Un bon exemple est sa marque de whisky, qu’il a vendue 130 millions de dollars il y a quelques mois. Tout ce qu’il touche, c’est l’argent et l’UFC entre aussi dans l’histoire. Les trois PPV les plus vendus de l’histoire de l’organisation l’ont comme protagoniste, il est donc expliqué que tout indique qu’il pourra collecter sept chiffres ce samedi. Le salaire en MMA n’est pas aussi élevé qu’en boxe, mais petit à petit l’écart se réduit. Malgré cela, la différence entre ‘The Notorious’ et le reste est abyssale.

Dans le combat du mois de janvier, malgré son élimination directe, McGregor a empoché environ cinq millions de dollars, un montant qui selon différents rapports aux États-Unis (cela n’a pas été officialisé), va doubler. Conor s’est vu garantir 3 millions de dollars juste pour avoir marché sur l’Octogone de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Les sept autres millions lui viendront pour un certain montant provenant du PPV (la répartition est de 60-40 en sa faveur) et des sponsors de l’événement.

De son côté, Poirier a également vu son profit largement augmenté par ce troisième combat contre l’Irlandais. En janvier, il a collecté un million de dollars, son plus gros salaire à ce jour, et on estime qu’il peut prendre ce samedi environ 3 millions de dollars. Il a un million garanti et les deux autres viendraient du PPV et des sponsors. La différence est énorme, mais bien que la renommée du ‘Diamond’ ait beaucoup grandi, la star est McGregor. Malgré cela, pour Dustin, ce sera un grand nombre. Ses actifs sont estimés entre 2 et 4 millions de dollars. Autrement dit, vous pourriez gagner presque autant que dans le reste de votre carrière.