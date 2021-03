Combien d’argent pouvez-vous déposer dans un compte d’épargne en un an pour rester en dehors du radar des contribuables?

Dans le but de réduire la monnaie noire et d’élargir l’assiette fiscale, le gouvernement a rendu obligatoire pour les banques, les entreprises, les bureaux de poste et les NBFC, entre autres, de fournir l’état des rapports financiers (SFT), lorsque les transactions dans un compte d’épargne dépassent le seuil prescrit.

Afin de répondre à leurs besoins bancaires, les personnes de tous horizons – y compris les salariés – doivent avoir au moins un compte d’épargne, alors que beaucoup tiennent également plusieurs comptes pour diverses raisons. Les personnes ayant un revenu stable ouvrent généralement un compte bancaire d’épargne, car c’est un endroit où elles peuvent stocker leur argent en toute sécurité tout en gagnant des intérêts sur le solde.

Cependant, bien qu’il n’y ait généralement pas de limite sur le montant d’argent à déposer sur un compte d’épargne, vous êtes-vous déjà demandé combien d’argent pouvez-vous mettre dans un compte d’épargne et en retirer également au cours d’un exercice pour rester en dehors du fisc. radar?

Les experts fiscaux affirment que dans le but de réduire la monnaie noire et d’élargir l’assiette fiscale, le gouvernement a rendu obligatoire pour les banques, les entreprises, les bureaux de poste et les NBFC, entre autres, de fournir l’état des rapports financiers (SFT), lorsque les transactions en un compte d’épargne dépasse le seuil prescrit. Ces opérations concernent les dépôts / retraits d’espèces, les investissements en actions / débentures / dépôts à terme / fonds communs de placement, les frais de carte de crédit, l’achat de devises, les transactions immobilières, etc.

«Les lois fiscales obligent les sociétés bancaires à déclarer régulièrement au cours de l’année les dépôts en espèces et les retraits de Rs 10 lakh ou plus sur des comptes bancaires, autres que les comptes courants ou à terme, au service des impôts dans le cadre de SFT. Cette limite est vue globalement pour les dépôts en espèces de Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice, dans un ou plusieurs comptes (autres qu’un compte courant et un dépôt à terme) du contribuable. Cela permet au fonctionnaire fiscal de se renseigner davantage sur la source des fonds, la nature de la réception et de vérifier si les taxes appropriées ont été payées ou non », explique Aarti Raote, associé de Deloitte Inde.

Ainsi, comme les dépôts en espèces et les retraits de Rs 10 lakh ou plus sur un compte bancaire au cours d’un exercice doivent être déclarés aux autorités fiscales, vous devez être prudent si vous dépassez le seuil prescrit. Cette limite est de Rs 50 lakh et plus en cas de comptes courants. Cependant, en dehors des transactions en espèces, il existe également d’autres transactions dont vous devez être conscient.

Kapil Rana, fondateur et président de HostBooks Ltd, déclare: «Une personne doit tenir compte de la nature et de la valeur des transactions qui relèvent de l’obligation de déclaration des règles 114E de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour rester en dehors du radar des autorités fiscales, lors d’un retrait ou d’un dépôt. tout montant d’un compte bancaire d’épargne au cours d’un exercice. Par conséquent, nous devons être conscients des transactions à déclarer. »

Selon Rana, les transactions suivantes doivent être déclarées en vertu de la règle 114E des règles de l’impôt sur le revenu, 1962 (appelée état de transaction financière):

A. Chaque société bancaire ou banque coopérative, qui fournit une facilité de compte bancaire et à laquelle s’applique la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, doit déclarer les opérations suivantes:

# Dépôt en espèces totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice dans un ou plusieurs comptes (autres qu’un compte courant et un dépôt à terme) d’une personne.

# Paiement en espèces totalisant 10 lakh ou plus au cours d’un exercice pour l’achat de traites bancaires / ordre de paiement / chèque bancaire / instruments prépayés émis par la Banque de réserve de l’Inde en vertu de l’article 18 de la loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement.

B. La société bancaire émettrice de cartes de crédit ou une banque coopérative à laquelle s’applique la loi de 1949 sur la réglementation bancaire ou toute autre société ou institution devra déclarer les transactions suivantes.

# Paiement en espèces totalisant Rs 1 lakh ou plus au cours d’un exercice sur la facture levée au titre d’une ou plusieurs cartes de crédit émises.

# Paiement par tout mode autre que les espèces totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice sur la facture levée au titre d’une ou plusieurs cartes de crédit émises.

C.La société ou l’institution émettant des obligations ou des débentures doit déclarer le reçu de toute personne d’un montant totalisant 10 lakh ou plus au cours d’un exercice pour l’acquisition d’obligations ou de débentures émises par la société ou l’institution (à l’exception du montant reçu au titre de renouvellement de l’obligation ou de la débenture émise par la société).

D. La société qui émet des actions doit déclarer la réception de toute personne d’un montant totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice pour acquérir des actions émises par la société.

E. La société cotée à la bourse reconnue et achetant ses propres titres en vertu de l’article 68 de la loi de 2013 sur les sociétés doit déclarer le rachat d’actions d’un montant totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice à toute personne (à l’exception des actions achetées sur le marché libre).

Le fiduciaire d’un fonds commun de placement ou toute autre personne qui gère les affaires du fonds commun de placement doit déclarer le reçu de toute personne d’un montant totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice pour l’acquisition de parts d’un ou plusieurs régimes d’un Fonds commun de placement (à l’exception du montant reçu au titre du transfert d’un régime à un autre de ce fonds commun de placement).

G. Une personne autorisée telle que mentionnée à l’alinéa c) de l’article 2 de la loi de 1999 sur la gestion des changes doit déclarer les reçus de toute personne d’un montant totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice pour la vente de devises étrangères.

H.L’inspecteur général nommé en vertu de l’article 3 de la loi sur l’enregistrement de 1908 ou le registraire ou sous-registraire nommé en vertu de l’article 6 de cette loi doit déclarer l’achat ou la vente par toute personne d’un bien immeuble d’un montant de Rs 30 lakh ou plus ou évalué par l’autorité d’évaluation du timbre visée à l’article 50C de la loi à Rs 30 lakh ou plus.

Ainsi, avant de déposer ou de retirer un montant sur un compte bancaire, nous devons nous assurer que, conformément aux dispositions applicables, nous ne devrions pas tomber dans les transactions qui doivent être déclarées en vertu de la règle 114E soit par une société bancaire, une coopérative. Banque, toute autre société ou fiduciaire de fonds communs de placement, entre autres.