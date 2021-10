Combien d’argent Tyson Fury et Deontay Wilder ont-ils facturé pour leur troisième match ?

Deontay Wilder et Tyson Fury Il leur a fallu beaucoup de temps (un an et trois mois) pour s’affronter pour la deuxième fois. Leur premier combat avait été nul et les négociations retardées. Lorsque cet accord est arrivé, ils ont tous deux également signé le troisième combat. L’argent a été distribué 50-50 et dans le troisième, il serait 60-40 pour le gagnant. Tout était d’accord et Fury a remporté la victoire. Il n’y avait plus qu’à attendre la date… et la pandémie est arrivée.

Entre restrictions et attente de part et d’autre, la date maximale a expiré. Cela maintient les Anglais, qui avait signé un contrat lucratif avec Anthony Joshua (chacun a gagné 75 millions). Un juge a empêché ce procès. Il y avait une option: pour Fury de payer beaucoup d’argent à Wilder pour qu’il se retire. L’Américain l’a rejeté instantanément et l’Anglais a refusé de payer pour ne pas avoir combattu. Ainsi, ils ont clôturé un troisième combat.

Fury, sans aucun doute, est celui qui perd le plus en changeant le combat. Samedi, il a gagné environ la moitié, mais c’était ce qu’il voulait. L’anglais était le visage A de ce combat et pour cette raison il a empoché environ 30 millions de dollars entre bourse et sponsors. Pendant ce temps, Wilder en a pris 20. Les deux doivent ajouter à ce montant la répartition du PPV, qui sera dans un pourcentage de 60-40 pour le champion. Dans le précédent, les deux boxeurs ont pris 5 millions de bourse et environ 25 millions en ajoutant leur pourcentage de PPV et de sponsors.