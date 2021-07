Combien d’artistes Latinx ont été nominés ? 10z viral

in

Les nominations aux Emmy Awards 2021 ont été annoncées mardi, et dans toutes les catégories d’acteurs, six artistes latinos ont été reconnus par la Television Academy : Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Lin-Manuel Miranda, Mj Rodriguez, Rosie Perez et Alexis Bledel.

Ramos, Taylor-Joy et Rodriguez ont été nominés pour la première fois, Rodriguez est entré dans l’histoire en tant que premier acteur ouvertement transgenre à être nominé pour un rôle principal pour son travail dans “Pose”.

Taylor-Joy, qui est d’origine argentine, a remporté une nomination pour l’actrice principale dans une série ou un film limité ou d’anthologie pour sa performance en tant que Beth Harmon dans “The Queen’s Gambit” de Netflix. Le tour de titre de Miranda dans la version cinématographique de “Hamilton” lui a valu une nomination pour l’acteur principal dans une série ou un film limité ou d’anthologie.

C’est le cinquième signe de tête Emmy de Miranda au total, avec une victoire partagée pour la musique originale en 2014 à son actif. À la suite de l’adaptation cinématographique de sa comédie musicale “In the Heights”, le dramaturge, producteur et acteur portoricain s’est excusé en réponse aux allégations d’exclusion afro-latinx.

Mardi, il s’est rendu sur Twitter pour remercier ses camarades de casting nominés aux Emmy – Ramos, Daveed Diggs, Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry et Leslie Odom Jr. – de la production qui a tout déclenché.

Ramos, né à Brooklyn, d’origine portoricaine et qui a joué John Laurens et Philip Hamilton dans “Hamilton”, a été nominé pour l’acteur de soutien dans une série ou un film limité ou d’anthologie.

Avec trois nominations aux Emmys à ce jour, Perez, qui est également d’origine portoricaine et s’identifie comme afro-latina, a été nominée pour l’actrice de soutien dans une série comique pour “The Flight Attendant” de HBO Max.

La star de “Gilmore Girls”, Bledel, qui est argentine du côté de son père et mexicaine du côté de sa mère, a été nominée comme actrice invitée dans une série dramatique pour “The Handmaid’s Tale”.

Gagnant sa première nomination pour l’actrice dans une série dramatique, “Pose’s” Rodriguez a été largement saluée pour son exploit historique.

Le moment marquant pour l’actrice afro-latina survient deux ans après que Jharrel Jerome soit entré dans l’histoire en tant que premier Afro-Latino et dominicain à remporter l’acteur principal pour sa performance dans “Quand ils nous voient”.

Miranda a tweeté : « OUI, @MjRodriguez7 ! Les ancêtres applaudissent. Premier de nombreux!” Le co-créateur de « Pose », Steven Canals, a tweeté : « Bon sang, !!! @MjRodriguez7 vient de faire HISTOIRE en tant que première actrice trans à être nominée pour la meilleure actrice dans une série dramatique.

À la suite des nominations aux Emmy 2020, une analyse a révélé que la représentation latino-américaine était toujours abyssale. John Leguizamo a partagé l’analyse sur Twitter, exprimant son mécontentement à l’égard de la représentation minimale de Latinx, demandant “une part du gâteau” et déclenchant un tollé en ligne concernant l’effacement afro-latinx et l’anti-noirceur.

Ce n’est pas ça John. C’est une lecture très anti noire. J’avais l’impression que vous pouviez résoudre ce problème sans impliquer les Noirs. – MargaRia (@mariel0130) 29 juillet 2020

Après l’annonce des nominations aux Emmy Awards de mardi, un utilisateur de Twitter a partagé le sentiment de Leguizamo en écrivant : « @JohnLeguizamo a raison. Nous avons besoin de plus de représentation.

Avant les nominations de 2021, il n’y avait aucun interprète de Latinx parmi les nominés principaux et de soutien pour les séries comiques ou dramatiques au cours des six dernières années. Pour certains, la nomination de Rodriguez signale que cela pourrait être une année charnière pour les artistes Latinx de tout le spectre.

MISE À JOUR

13 juillet 2021 | 21h08

Quand sont les Emmy Awards ?

La 73e édition des Primetime Emmy Awards aura lieu le 19 septembre. La cérémonie sera diffusée en direct sur CBS et disponible en streaming sur Paramount+.

Qui a obtenu le plus de nominations ?

Qui accueillera la cérémonie de remise des prix ?

Selon les experts, quoi et qui seraient nommés ?

Sur le Buzzmeter du LA Times, six journalistes de télévision chevronnés ont regardé leurs écrans jusqu’à ce que le monde n’ait plus de sens juste pour vous apporter leurs pronostics dans 14 catégories Emmy.

