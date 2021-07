Combien d'”auto-stoppeurs” pouvez-vous repérer sur ce rorqual bleu géant ?

Un photographe basé à San Diego a capturé le moment où une baleine bleue fait surface et projette un énorme panache de brume vers le ciel.

Mais ce qui ressort des images de drones capturées récemment par Domenic Biagini sur l’île de San Clemente, ce sont les nombreux remoras visibles sur la tête de la baleine, ou rostre.

Biagini, propriétaire de Gone Whale Watching San Diego, a demandé à ses abonnés Instagram :

« Combien de Remoras pouvez-vous compter sur la tribune de cette Baleine Bleue ? Ces petits poissons meuniers sont plus gros que vous ne le pensez, et on les trouve sur presque toutes les baleines bleues que nous voyons ici !

« Les baleines bleues ramassent les rémoras dans les eaux plus chaudes au sud de Baja et de l’Amérique centrale, et ces petits auto-stoppeurs fournissent une sorte de service de « nettoyage de la peau » pour le plus gros animal de la planète ! La nature est assez incroyable.

Les baleines bleues, qui peuvent mesurer 100 pieds et peser plus de 150 tonnes, sont les plus grandes créatures de la planète. Ils se nourrissent de minuscules krill ressemblant à des crevettes et peuvent être trouvés au large de la Californie du Sud à la fin du printemps et en été.

Les observateurs de baleines ne voient pas souvent de remoras car leurs perspectives d’observation sont limitées par rapport aux vues offertes par les drones survolant directement les baleines.

Les rémoras s’attachent à leurs plus grands hôtes, y compris les requins, et se nourrissent de restes de nourriture, de plancton et de copépodes parasites.

Ils ne semblent pas nuire à leurs hôtes.

Quant au quiz de Biagini, la plupart de ceux qui ont inspecté ses images ou les images qui l’accompagnent ont découvert que la bonne réponse est 12. La plupart conviendront également que la nature est, en effet, incroyable.