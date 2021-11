Combien de Ballons d’Or Messi possède-t-il ?

29/11/2021

Leo Messi, avec six victoires, détient le record du prestigieux Ballon d’Or, un prix décerné chaque année par le magazine français France Football qui distingue le meilleur joueur du monde. La star argentine, actuellement dans les rangs du PSG, est aussi la seule à avoir réalisé chaîne quatre récompenses Et en ce 2021, il aspire à un nouveau cas record de remporter sa septième statuette.

La première apparition de Messi sur le podium du Ballon d’Or remonte à 2007 (troisième, derrière Kaká –Milan– et Cristiano Ronaldo –Manchester United–). En 2008, il était deuxième, derrière Cristiano Ronaldo –Manchester United–) et en 2009 a ajouté sa première victoire, imposant justement Cristiano Ronaldo, alors déjà joueur du Real Madrid.

Depuis 2009, le Ballon d’Or fusionné avec le prix équivalent du Joueur Mondial de la FIFA jusqu’à ce que les chemins des deux prix se séparent à nouveau en 2016. Au cours de cette période, Messi a été désigné meilleur joueur du monde à trois reprises : 2010, 2011 et 2012, battant Andrés Iniesta la première année et Cristiano Ronaldo les deux suivantes. En 2015, il remporte son cinquième trophée, devant Cristiano Ronaldo –Real Madrid– et Neymar –FC Barcelone–.

En 2019, il a été champion pour la dernière fois, devant Virgil van Dijk –Liverpool– et Cristiano Ronaldo –Juventus–. En 2020, en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, France Football n’a décerné le prix à aucun footballeur.

Avec cinq Ballons d’Or, c’est Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017) et avec trois : Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Johan Cruyff (1971, 1973 et 1974) et Marco van Basten (1988, 1989 et 1992). Le Ballon d’Or est décerné depuis 1956 et le premier lauréat a été Matthieu Matthieu, de Blackpool FC, qui n’était plus nombreux que trois voix Alfredo Di Stefano (Real Madrid).

Le record individuel de Messi

[6] Ballon d’Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019)[1] Joueur Mondial de la FIFA (2009)[1] Le meilleur (2019)[6] Soulier d’Or (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 et 2018-19)