Combien de boutons possède un volant de Formule 1 ?

11/12/2021

Le à 16h30 CET

Un volant de F1 peut avoir 35 boutons et commutateurs ou plus qui sont visibles sur un écran LCD d’où vous pouvez voir des informations importantes sur le véhicule telles que le régime moteur, la température de l’huile, la vitesse, etc.

En raison de l’espace réduit dans la cabine d’une voiture de Formule 1 et du degré de concentration et d’attention requis pour conduire une Formule 1, le volant d’une de ces voitures n’est pas seulement le contrôle du mécanisme direction du véhicule, mais c’est aussi une interface complexe avec de multiples dispositifs électroniques, à la fois pour l’information du pilote, via des affichages, et le contrôle du véhicule, via des boutons et des roulettes qui remplissent diverses fonctions.

L’introduction du pommeau de levier de vitesses semi-automatique à l’arrière du volant marquait le début de la transition vers une concentration des commandes au plus près des doigts du conducteur. Les premiers boutons à apparaître sur le volant étaient le bouton neutre et le bouton radio pour la communication avec les techniciens de l’équipe des stands.

Sauf pédales d’accélérateur et de frein, quelques voitures de Formule 1 ils ont des commandes à différents endroits derrière le volant. Les boutons ont tendance à être utilisés pour les fonctions marche / arrêt, telles que l’activation du système de limitation de vitesse dans la voie des stands, tandis que les commandes rotatives sont utilisées pour sélectionner des fonctions avec plusieurs options, telles que l’action différentielle autobloquante, répartition du freinage ou encore gestion électronique du moteur.

De plus, il dispose d’un ou plusieurs écrans LCD (pas tous, puisque certaines équipes placent l’écran derrière le volant, comme Williams) pour une meilleure visualisation des ordres fournis électroniquement, ainsi que pour voir d’autres données telles que la vitesse ou les temps au tour.

Le règlement technique de la compétition exige que le conducteur puisse sortir de la cabine dans les cinq secondes, pour laquelle le volant doit pouvoir être déconnecté rapidement.

Le volant d’une Formule 1 a généralement un coût élevé car il n’est pas produit sur une chaîne de montageAu lieu de cela, il est fabriqué manuellement en utilisant de la fibre de carbone avec un poids d’un peu plus de deux kilogrammes.

Une dernière curiosité concernant le volant F1 : il n’y a ni bouton ni levier de marche arrière. Il est engagé en appuyant sur le bouton N (point mort) et en poussant le levier de vitesses vers le bas pendant plus d’une demi-seconde.

Ce sont les boutons qui sont intégrés aux volants des monoplaces.

Bouton N jaune : Cela vous permettra de sélectionner le point mort de la 1ère ou de la 2ème vitesse Commutateur rotatif BRKBAL (équilibrage des freins) : Vous souhaitez modifier l’équilibrage des freins avant et arrière ? Ce bouton vous permettra de le faire. Bouton Black Box : appuyez dessus et votre équipe saura que vous prévoyez de venir au puits en toute sécurité. Boutons bleu et orange S1 / S2 : sont destinés aux fonctions définies par l’utilisateur. Commutateur rotatif d’entrée : utilisé pour modifier le réglage de l’entrée de virage du différentiel Boutons orange et vert BRK- / BRK + : permettent de modifier l’équilibre du freinage entre la position rotative actuelle du BRKBAL et la position programmée Commutateur rotatif IGN (allumage) : permet au conducteur de contrôler le réglage de l’allumage Bouton blanc ACK (accusé de réception) – Utilisez ce bouton pour confirmer les changements du système Commutateur rotatif PREL (Précharge) – Permet au conducteur de sélectionner le couple de compensation de précharge différentielle Bouton d’huile rouge – Utilisez-le pour transférer l’huile du réservoir auxiliaire au réservoir principal réservoir Bouton noir BP (point de morsure) : ce bouton activera la procédure de recherche de point de morsure d’embrayage Bouton DRS (si système de réduction de traînée), bord supérieur gauche de la roue – utilisez-le pour activer le volet d’aile arrière dans la zone DRS Bouton rouge PL (voie des stands) – fera passer la voiture en mode arrêt au stand en limitant votre vitesse à 100 km / h ou Vitesse désignée Bouton R noir : Cela activera la transmission radio Commutateur rotatif SOC : Cela permet au conducteur de prendre le contrôle de l’état de charge du système de stockage ERS, que le système consomme ou génère de l’électricité. peut changer la carte de pédale avec ce bouton; dicte la façon dont la pédale réagit aux entrées.Commutateur rotatif de carburant – Permet au conducteur de gérer le taux de consommation de carburant.Bouton OT noir – Utilisez-le pour activer des cartes de performances configurables et vous aider à défendre ou à dépasser.Commutateur rotatif de pneus : ce permet au conducteur d’informer l’ECU et d’autres systèmes sur le type de pneu que la voiture utilise les commutateurs BBal- / BBal + : utilisez-les pour effectuer des réglages précis de la compensation d’équilibrage des freins MFRS (Multi Function Rotary Switch) : il existe un certain nombre de fonctionnalités pour lesquelles il n’y a pas de boutons dédiés et tous ces paramètres sont modifiés / contrôlés par ce commutateur qui permet aux ingénieurs et au conducteur de prendre le contrôle du moteur (PERF), du limiteur de régime (ENG), du rapport air-carburant (MIX), du turbocompresseur (TURBO), différentiel de sortie d’angle (VISCO), limites de récupération MGU-K (BRK), limites de suralimentation ou depuis MGU-K (BOOST), les options de tableau de bord (DASH), le régulateur de vitesse (CC, désactivé pour les qualifications et la course), le taux de changement de vitesse (SHIFT) et le décalage du point d’embrayage (CLU). vous permettra de naviguer facilement sur la carte à partir du cadran MFRS.