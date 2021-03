Combien de buts Cristiano Ronaldo a besoin pour devenir le meilleur buteur international alors que la superstar portugaise se rapproche du record d’Ali Daei

Cristiano Ronaldo a de nouveau marqué lors de son dernier match contre le Portugal pour se rapprocher de devenir le meilleur buteur international de tous les temps.

Le capitaine du Portugal a franchi la barre des 100 buts avec deux buts lors d’une victoire 2-0 en Ligue des Nations contre la Suède en septembre dernier et a inscrit le but n ° 103 contre le Luxembourg mardi soir.

.

Ronaldo a obtenu sur la fin d’un centre de la droite pour mettre le Portugal 2-1

.

Il pourrait battre le record de Daei lors de la finale reprogrammée de l’Euro 2020 cet été

L’Iran Ali Daei a marqué 109 buts en 149 sélections au cours de sa carrière avant de prendre sa retraite en 2006 et le record est quelque chose que Ronaldo, 35 ans, a recherché.

S’exprimant en 2019, lorsqu’il a marqué le but n ° 99 pour le Portugal, il a déclaré: «Tous les records doivent être battus et je vais battre ce record.»

Ronaldo, qui a aidé le Portugal à remporter les Euros 2016 et la Ligue des Nations de l’été dernier, compte désormais 103 buts en 168 apparitions grâce à sa finition soignée lors des éliminatoires de la Coupe du monde au Luxembourg.

L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid est à six ans d’égaler le record de Daei et a la chance de combler l’écart que le Portugal prend sur l’Espagne et Israël en matches amicaux avant de jouer dans la finale reprogrammée de l’Euro 2020, où ils sont dans un groupe avec la Hongrie , L’Allemagne et la France.

.

Ronaldo compte 103 buts en 173 apparitions pour le Portugal

Meilleurs buteurs internationaux de tous les temps

Ali Daei, Iran: 109 buts en 149 sélections

Cristiano Ronaldo, Portugal: 103 buts en 173 sélections

Ferenc Puskas, Hongrie: 84 buts en 85 sélections

Kunishige Kamamoto, Japon: 80 buts en 84 sélections

Godfrey Chitalu, Zambie: 79 buts en 111 sélections

Hussein Saeed, Irak: 78 buts en 137 sélections

Pelé, Brésil: 77 buts en 92 sélections

Ce fut une bien meilleure sortie pour Ronaldo que le week-end dernier, qui lui a refusé une victoire lors des qualifications du Portugal en Serbie.

L’attaquant de la Juventus pensait avoir raflé les trois points à Belgrade lors d’un passionnant match de qualification pour la Coupe du monde lorsque son effort lié au but a été accroché par Stefan Mitrovic.

Les rediffusions ont suggéré que le ballon avait franchi la ligne, malgré les vaillants efforts de Mitrovic pour pirater le ballon de la ligne, sans arbitre assistant vidéo ni technologie en place pour apporter de la clarté.

Visiblement furieux, Ronaldo a demandé aux officiels de changer leur décision, mais a jeté le brassard de son capitaine au sol et a pris d’assaut le terrain à plein temps avec dégoût.

La fin était digne d’un match rempli de qualité, qui a vu l’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Serbie en inscrivant son 39e but en 63 matches.