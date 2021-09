Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqués en Ligue des champions et quels autres records détient-il en Europe ?

in

Cristiano Ronaldo domine les records de la Ligue des champions et devrait aider Manchester United sans fin dans la campagne de cette année.

Il détient actuellement une multitude de records incroyables en Ligue des champions avec des réalisations comme être le seul joueur à marquer dans les six matchs de la phase de groupes.

C’était le premier des cinq triomphes de Ronaldo en Ligue des champions en 2008

Le retour très attendu de Ronaldo à United n’a certainement pas déçu.

La star portugaise a marqué deux buts contre Newcastle et a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux alors qu’il a même battu un nouveau record lors de son premier match de retour.

Maintenant, cependant, les attentions peuvent se tourner vers ses exploits en Ligue des champions avec l’équipe avec laquelle il a remporté son premier trophée européen.

Ronaldo a remporté le plus de finales de Ligue des champions, avec un trophée à United et quatre au Real Madrid.

Si cela ne suffisait pas, il a également marqué le plus de buts de la compétition avec 134 en battant Lionel Messi (120), Robert Lewandowski (73), Raul Gonzalez et Karim Benzema (71).

Le record de Ronaldo en Ligue des champions

Matches joués : 176 buts marqués : 134 (0,76 buts par match) Plus grand nombre de buts en Ligue des champions : 17 (2013/14) Plus grand nombre de buts en huitièmes de finale de la Ligue des champions : 67 Plus grand nombre de victoires en finale de Ligue des champions : 5 Pénalités marquées : 19 (19/ 22 pénalités marquées) Coups francs marqués : 12 équipes différentes Marques contre : 35 en Ligue des champions

Ronaldo, aujourd’hui âgé de 36 ans, compte également 86 buts en Premier League et aura hâte d’atteindre le cap des cent cette saison.

Malgré son âge, il bat continuellement des records et marque des buts alors que d’autres légendes avaient déjà raccroché.

Cela pourrait être attribué à son régime d’entraînement et à son régime alimentaire qui impressionnent déjà ses coéquipiers de United.

Ronaldo a quitté le Real sur un pied d’égalité à l’été 2018 après avoir remporté une cinquième Ligue des champions

L’ancien directeur adjoint de United, Rene Meulensteen, a déclaré à talkSPORT que son succès était dû à son dynamisme et à sa détermination.

Il a dit : « Il est tellement déterminé, tellement engagé. Tout ce que quelqu’un lui a lancé, pas seulement moi mais Carlos Queiroz, Mike Clegg de force et de conditionnement et Tony Strudwick et Sir Alex Ferguson, il a tout pris comme une éponge.

« Il savait tout ajouter pour qu’il devienne le meilleur joueur du monde, et plus important encore, pour Manchester United.

“Il prendrait cela en compte et maintenant il est un footballeur professionnel établi qui a remporté beaucoup de choses pour le club, pour le pays et les trophées personnels.”

Jamie O’Hara a déclaré sur talkSPORT à propos du retour de Ronaldo : « C’était nostalgique. C’était vraiment le cas. J’ai grandi et Man United était la meilleure équipe à l’époque avec Ronaldo et Rooney.

La star de Man United, Ronaldo, est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions

«La façon dont il dépassait les joueurs, coupait les joueurs, montrait son rythme. Je pensais ‘wow’, 36 ans. C’était incroyable à regarder.

« Il me semblait que le vieux Man United était de retour.

Il a ajouté : « Je dois dire que je sais que je suis un fan des Spurs, mais les Spurs ne vont pas gagner la ligue.

“En fait, je veux que Man United gagne le championnat parce que ce sentiment nostalgique que j’avais a été ramené à les regarder.”