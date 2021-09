Combien de buts Cristiano Ronaldo marquera-t-il cette année ?

02/09/2021 à 11:24 CEST

pari

Il vient de battre le record de buts en matchs internationaux, le plaçant actuellement à 111, et nous en voulons déjà plus. La star portugaise Cristiano Ronaldo atterrira à nouveau à Manchester United. Une arrivée pour peu d’argent, par rapport à ce que le Real Madrid et la Juventus ont payé pour lui dans le passé, mais qui n’a aucune incidence sur ses performances sportives.

Ce n’est pas en vain que Cristiano vient d’être le tireur maximal dans la ligue italienne et son objectif à United n’est autre que de remporter un soulier d’or qu’il a déjà revendiqué par le passé avec un record de buts. Il a fait jusqu’à 31 avec l’élastique des Diables rouges, un record qui est resté le plus élevé jusqu’à ce que Mohamed Salah en fasse 32 il y a trois saisons.

Maintenant, le marché de Betfair nous offre un aperçu des chiffres de score que les Portugais géreront ce parcours. Il ne met pas la barre très haut pour ce à quoi Cristiano est habitué. Quoi marquer 22 buts ou plus il est payé à [1.85]. Ce chiffre en championnat a été largement dépassé par Cristiano lors de dix des onze dernières saisons. Il n’a échoué que dans le premier à la Juventus, quand il est resté à 21 ans.

Si nous voulons risquer un peu plus, nous avons celui à marquer plus de 24 buts à [2.63], alors que les plus de 26 ans sont à [4.33] et ça fait plus de 32 c’est à [29.0]. Il joue contre lui désormais il a raté trois jours, tout en étant favorable à ce qu’il parte de la position de « neuf », avec les bandes bien couvertes.

Mais chez Betfair, nous avons aussi d’autres options intéressantes et morbides, comme celle que vous J’ai marqué dans les deux derbies de Manchester City, quota qui va jusqu’à [7.0]. Ou encore qu’un but contre son camp soit marqué cette saison, comme cela s’est déjà produit au Real Madrid, qui est payé à [34.0].

Si nous faisons confiance un chrétien plus généreux, on peut parier qu’il marque plus de dix buts et distribue plus de dix passes décisives dans le Premier qui se négocie à [9.0]. Cette circonstance ne s’est produite dans aucune campagne à la Juventus, mais elle s’est produite dans cinq de celles qu’il était au Real Madrid.

Enfin, sur un ton plus triste, on peut aussi croire que Cristiano annoncera sa retraite à la fin de la saison. L’adieu de la star portugaise est répertorié sur Betfair à [4.5].