Combien de buts faut-il à Cristiano Ronaldo pour devenir le meilleur buteur international, le talisman portugais peut-il battre le record d’Ali Daei à l’Euro 2020 ?

Cristiano Ronaldo s’est rapproché de devenir le meilleur buteur international de tous les temps alors qu’il figurait sur la feuille de match lors du dernier match du Portugal.

Le capitaine a inscrit son 104e but international alors qu’il balayait Israël lors du dernier match du Portugal avant l’Euro 2020.

.

Ronaldo a mis le Portugal 2-0 contre Israël à Lisbonne

.

Il n’est plus qu’à cinq buts d’égaler le record de tous les temps d’Ali Daei

L’Iranien Ali Daei a marqué 109 buts en 149 sélections au cours de sa carrière avant de prendre sa retraite en 2006 et le record est un record pour Ronaldo, 35 ans.

S’exprimant en 2019 lorsqu’il a marqué le but n ° 99 pour le Portugal, il a déclaré: “Tous les records doivent être battus et je vais battre ce record.”

Ronaldo, qui a aidé le Portugal à remporter l’Euro 2016 et la première Ligue des Nations en 2019, compte désormais 104 buts en 174 apparitions.

L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid est à cinq doigts d’égaler le record de Daei et a la chance de combler l’écart lorsque le Portugal entamera sa campagne Euro 2020 la semaine prochaine. Ils affronteront la Hongrie, l’Allemagne et la France dans le groupe F et devraient atteindre les huitièmes de finale.

getty

Ronaldo a 104 buts en 173 apparitions avec le Portugal

Meilleurs buteurs internationaux de tous les temps

Ali Daei, Iran : 109 buts en 149 sélections

Cristiano Ronaldo, Portugal : 104 buts en 174 sélections

Ferenc Puskas, Hongrie : 84 buts en 85 sélections

Kunishige Kamamoto, Japon : 80 buts en 84 sélections

Godfrey Chitalu, Zambie : 79 buts en 111 sélections

Hussein Saeed, Irak : 78 buts en 137 sélections

Pelé, Brésil : 77 buts en 92 sélections

Le Portugal a jeté le gant à ses rivaux de l’Euro 2020 avec une victoire dominante 4-0 sur Israël.

La frappe de Ronaldo est intervenue deux minutes après que la star de Manchester United, Bruno Fernandes, ait rompu l’impasse alors qu’il terminait le centre bas de Joao Cancelo depuis la droite.

Cancelo a porté le score à 3-0 alors qu’il coupait avant de déclencher un effort époustouflant avec sa cheville gauche.

Et la victoire a été bouclée dans les arrêts de jeu lorsque Fernandes a magnifiquement tiré le ballon dans le coin supérieur gauche.

