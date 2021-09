Combien de buts Harry Kane a-t-il marqués pour l’Angleterre et combien lui faut-il pour égaler le record de Wayne Rooney ?

in

Harry Kane est passé au niveau de Michael Owen dans le classement des buteurs anglais alors qu’il marquait lors de la victoire des éliminatoires de la Coupe du monde des Trois Lions contre Andorre.

Le capitaine anglais n’a pas commencé l’affrontement à Wembley mais s’est inscrit sur la feuille de match en envoyant un penalty dans la seconde moitié de la victoire 4-0.

Kane a maintenant 40 buts pour l’Angleterre

Il a également figuré sur la feuille de match lors de la défaite 4-0 des Three Lions contre la Hongrie, ce qui a porté son total à 39.

Le but à Wembley était assez simple pour l’homme de Tottenham, mais il était significatif car il s’agissait de son 40e pour le pays, le plaçant au même niveau que l’ancien leader de Liverpool, Newcastle et Manchester United, Owen.

Cependant, Kane a marqué son 40e lors de sa 63e sélection pour l’Angleterre, nécessitant 26 apparitions de moins qu’Owen pour atteindre le point de repère.

Il est désormais co-cinquième sur la liste de tous les temps d’Angleterre, mais combien lui faut-il pour devenir l’homme principal de son pays et dépasser le détenteur du record Wayne Rooney ? Vous pouvez voir le tableau ci-dessous des meilleurs buteurs d’Angleterre et à quelle distance Kane est le numéro un.

Les meilleurs buteurs d’Angleterre

1) Wayne Rooney – 53

2) Bobby Charlton – 49

3) Gary Lineker – 48

4) Jimmy Greaves – 44

=5) Harry Kane – 40

=5) Michael Owen – 40

=7) Alan Shearer – 30

=7) Tom Finney – 30

=7) Lofthouse Nat – 30

=10) Vivian Woodward – 29

=10) Frank Lampard – 29

C’est une progression incroyable de Kane, en particulier parce qu’il n’a fait ses débuts en Angleterre qu’en mars 2015 – un match où il a marqué avec sa première touche de balle.

Et à 28 ans, il a certainement le temps de continuer à grimper dans les charts, à condition de rester en forme et en forme.

Kane a marqué 12 buts en Angleterre en seulement 10 apparitions en 2019 et aura de nombreuses occasions d’ajouter à son total global dans les années à venir.

Si l’Angleterre y parvient, la Coupe du monde approche à l’hiver 2022 et on pourrait penser que Kane aurait à nouveau plus de chances de monter dans le classement des buteurs. Il cherchera certainement à le faire avant la fin de la campagne de qualification.

Harry Kane peut-il détrôner Rooney en tant que meilleur buteur d’Angleterre ?