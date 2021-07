Combien de buts la star de Tottenham, Harry Kane, a-t-il marqué pour l’Angleterre et combien lui faut-il pour égaler le record de Wayne Rooney ?

in

Le capitaine anglais Harry Kane a ajouté à son palmarès international avec deux buts contre l’Ukraine alors qu’il cherche à remonter la liste des meilleurs buteurs de tous les temps des Three Lions.

La star de Tottenham, Kane, a devancé Frank Lampard, Tom Finney, Nat Lofthouse et Alan Shearer dans le classement des meilleurs buteurs d’Angleterre.

Kane a ajouté à son total de buts en Angleterre samedi soir

.

Mais à quelle distance du record de Wayne Rooney est-il ?

Il a ajouté à son record en soulevant le ballon au-dessus de Heorhiy Bushchan pour donner à l’Angleterre la tête de leur quart de finale de l’Euro 2020.

Kane a marqué une seconde alors qu’il s’emparait du centre de Luke Shaw en seconde période.

L’équipe de Gareth Southgate a battu l’Allemagne à Wembley lors des 16 derniers pour se rendre à Rome – Kane a ouvert son compte Euro 2020 dans ce match.

Kane est sixième sur la liste de tous les temps d’Angleterre, mais de combien a-t-il besoin pour devenir l’homme principal de son pays et dépasser le détenteur du record Wayne Rooney ?

Vous pouvez voir le tableau ci-dessous des meilleurs buteurs d’Angleterre et à quelle distance Kane est le numéro un.

Les meilleurs buteurs d’Angleterre

1) Wayne Rooney – 53

2) Bobby Charlton – 49

3) Gary Lineker – 48

4) Jimmy Greaves – 44

5) Michael Owen – 40

6) Harry Kane – 37

=7) Alan Shearer – 30

=7) Tom Finney – 30

=7) Lofthouse Nat – 30

=10) Vivian Woodward – 29

=10) Frank Lampard – 29

C’est une progression incroyable de Kane, en particulier parce qu’il n’a fait ses débuts en Angleterre qu’en mars 2015 – un match où il a marqué avec sa première touche de balle.

Et à 27 ans, il a certainement le temps de continuer à grimper dans les charts, à condition de pouvoir rester en forme et en forme.

Kane a marqué 12 buts en Angleterre en 10 apparitions en 2019 et aura de nombreuses occasions d’ajouter à son total global dans les années à venir.

Si l’Angleterre y parvient, la Coupe du monde approche à l’hiver 2022 et on pourrait penser que Kane aurait à nouveau plus de chances de monter dans le classement des buteurs.

. – .

Harry Kane peut-il détrôner Wayne Rooney en tant que meilleur buteur d’Angleterre ?