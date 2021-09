Combien de buts Messi marquera-t-il en France ?

07/09/2021 à 16h02 CEST

Ces jours-ci, nous avons analysé les nombre de buts que Cristiano Ronaldo marquera en Premier League suite à son récent déménagement à Manchester United et aujourd’hui il est temps de jeter un oeil à l’autre crack du monde, en l’occurrence celui qui est passé en Ligue 1 française.

Leo Messi est déjà en France, a déjà joué et Vous devriez être prêt à marquer vos premiers buts maintenant. Chez Betfair, si nous allons sur le marché des paris spéciaux, nous pouvons parier sur le nombre de buts que la star argentine pourra marquer. Une opportunité très juteuse compte tenu de l’équipe qui l’entourera et de la ligue dans laquelle il évoluera.

Que Messi marque 24 buts ou plus en championnat de France est un 1,73 et devrait être une excellente option compte tenu de ses précédents avec Barcelone. Tant qu’il maintient la cohérence affichée au Camp Nou et sachant que la ligue française est une ligue inférieure, cela devrait être un jeu d’enfant pour le Rosario. À titre d’exemple, il suffit de voir que la dernière saison au cours de laquelle Messi n’a pas atteint ce chiffre était en 2008-2009, alors qu’il était resté à 23 ans.

Dépasser la veitena, quelque chose de probable

À partir de là, le pari augmente tous les deux buts. S’il marque 26 points ou plus, les chances sont de 2,38. Messi a marqué 26 buts ou plus au cours de 10 de ses 11 dernières saisons. Faire 28 ou plus est 3,75. Messi a dépassé ce chiffre lors de quatre de ses cinq dernières saisons.Les mots les plus importants sont qu’il marque 30 buts ou plus, à 6,0 et même si Messi l’a atteint lors de quatre de ses cinq dernières saisons à Barcelone. Betfair nous propose également 32 ou plus, à 11,0 et 34 ou plus, à 21,0, cette dernière étant une option qu’elle a faite dans trois des cinq dernières campagnes.