Combien de ces expressions du Yorkshire connaissez-vous ? 10z viral

Bonne fête du Yorkshire 2021 !

Oui, à cette occasion importante, il est impératif que vous soyez testé sur votre argot régional.

Ne soyez pas un idiot, commencez votre journée avec du thé du Yorkshire et révisez certaines de vos phrases nordiques préférées.

Chaque année, le 1er août, le comté est célébré de manière joyeuse par ses habitants et au-delà.

Pour les non-initiés, il peut être difficile de deviner la signification de l’accent fin.

Alors prenez un Yorkie ou testez votre propre connaissance de la culture.

Pouvez-vous différencier votre bray de votre bairn ou entre chuddy et croggy? Répondez au quiz ci-dessous et découvrez-le.

Combien de ces expressions du Yorkshire connaissez-vous ?

Combien de ces phrases reconnaissez-vous ? (Photo : .)La devise du Yorkshireman est « allus do it fer thissen », mais que signifie thissen ?

Celui-ci Vous-même La famille

2. Qu’est-ce qu’un fessier ?

Un cul Un pote Un sandwich

3. Si vous êtes « obsédé par le sang », qu’êtes-vous ?

4. Si vous êtes mardy, alors qu’êtes-vous ?

Déçu Mad Moody

Le comté a quelques belles villes et villages (Photo: .)

5. Tu dis tara quand ?

Quand tu entres Pour dire au revoir Pour surprendre quelqu’un

6. Que signifie b’aht ?

Être mauvais à quelque chose Pointer quelque chose Être sans

7. Qu’est-ce que ee par chewing-gum !

Oh mon dieu, je viens de m’asseoir sur du chewing-gum, j’ai besoin d’acheter du chewing-gum

8. Si je dis mettre du bois dans t’ole, qu’est-ce que je veux dire ?

Mettez du bois dans le feu Faites cuire un crapaud dans le trou Fermez la porte

Le Yorkshire Day célèbre le comté une fois par an (Photo: .)

9. Que signifie thé ?

10. Si vous vous sentez coincé, n’est-ce pas ?

Très fatigué Très chanceux Très heureux

11. Si vous pensez que quelqu’un est un peu fou, vous dites qu’il l’est ?

