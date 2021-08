Combien de chirurgies le roi Juan Carlos a-t-il subi ?

08/12/2021 à 10:51 CEST

Juan Carlos de Borbón, roi émérite du Royaume d’Espagne jusqu’en 2014 Lorsqu’elle a cédé la place à son fils, elle a subi une série de chirurgies au cours de la dernière décennie. Tellement que certains médias comme l’ABC ont fait une infographie pour tous les faire connaître. Avec une image de Juan Carlos et avec des chiffres dans les zones touchées par la pathologie.

Sa première intervention chirurgicale a eu lieu en 1954 et la dernière, qui est connue, en 2019. Du premier au dernier, il y a un total de 17. Le premier était pour une appendicite, opérée à Tanger. La seconde s’est produite trente ans plus tard, en 1981, à la suite de blessures subies en se frappant en jouant au squash. En 1985, il a subi une fissure dans son bassin.

En 1991 une fracture du genou droit, en 2001 des varices à la jambe droite. Jusqu’à présent, cinq au total. Le reste jusqu’à atteindre le nombre mentionné s’est produit au cours des neuf dernières années. À partir d’un nodule pulmonaire bénin en 2010. Prothèse du genou et tendon d’Achille (2011). En 2012 et 2013, il y a eu six autres opérations. Étant les trois derniers en 2018 et 2019, une lésion cutanée et une intervention cardiaque.