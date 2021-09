in

Finder Consumer Sentiment Tracker, a publié son rapport sur les crypto-monnaies, avec quelques révélations importantes. Par exemple, 17% des Australiens possèdent des crypto-monnaies. Alors que 13% ont déclaré qu’ils avaient l’intention de l’acheter au cours de la prochaine année.

À cet égard, Kate Browne, experte en finance chez Finder, a déclaré: “Alors que seulement 17% des Australiens possèdent une crypto-monnaie, le double de ce montant estime qu’elle a un rôle important à jouer dans l’avenir de la monnaie.”

Plus précisément, le rapport complet du Finder a été publié en ligne le 2 septembre. Il s’agit d’une enquête mensuelle menée par Qualtrics auprès de 1 000 Australiens représentatifs au niveau national.

Combien de crypto-monnaies les Australiens possèdent-ils ?

En fait, les données du Finder montrent que de plus en plus d’Australiens sont intéressés à posséder des crypto-monnaies. Avec une forte croissance chez les femmes et les jeunes.

Soit dit en passant, 1 Australien sur 6 (17 %) possède des crypto-monnaies. Depuis janvier, le nombre de personnes envisageant d’acheter des crypto-monnaies est passé de 8% à 13%.

Combien d’Australiens possèdent des crypto-monnaies ? Source : Finder

De plus, 31% des Australiens de la génération Z (nés après 1997) possèdent un certain type de crypto-monnaie. Et ce nombre a plus que doublé depuis janvier.

Dans l’ensemble, la génération Z (52%) était la plus susceptible de croire que Bitcoin sera plus populaire. Suivi par les Millennials (45 %) et la Génération X (30 %).

De même, les hommes étaient deux fois plus susceptibles que les femmes (23 % contre 11 %) de posséder des crypto-monnaies. Cependant, les tendances favorisent les femmes.

Pourquoi n’ont-ils pas encore investi ?

Selon l’enquête, le plus grand obstacle à l’achat de crypto-monnaies est leur volatilité et le risque perçu. Étonnamment, plus d’hommes que de femmes (50 % à 37 %) étaient réticents à acheter des crypto-monnaies pour ces raisons.

Pourquoi hésitent-ils encore ? Source : Finder

De même, une autre cause importante pour les Australiens est la difficulté à comprendre comment fonctionne le monde de la cryptographie. 28% ont répondu qu’ils investiraient dans les crypto-monnaies s’ils comprenaient comment tout fonctionnait. Pendant ce temps, 18% ont déclaré qu’ils investiraient s’ils comprenaient comment investir réellement en eux. Et 15 % ont dit qu’ils s’impliqueraient s’il était plus facile d’acheter et de vendre.

Pourquoi n’investissent-ils pas encore ? Source : Finder

Quelle est la crypto-monnaie la plus populaire du pays ?

Bref, selon l’enquête, la crypto-monnaie la plus populaire du pays reste le Bitcoin, 9% des Australiens en possèdent actuellement. Suivi par Ethereum (8%), Dogecoin (5%) et Bitcoin Cash (4%).

L’avenir des crypto-monnaies en Australie

Par conséquent, après que le rapport a révélé que le pays avait accumulé 7 milliards de dollars en monnaies numériques. Les experts en crypto pensent qu’elle surpassera la finance traditionnelle en Australie à partir de 2029.

Incidemment, les chercheurs ont déclaré qu’ils étaient étonnés de constater que 35% des personnes interrogées pensent que Bitcoin finira par s’échanger plus largement que la monnaie traditionnelle. Ce qui signifie qu’un Australien sur trois pense que Bitcoin remplacera la monnaie fiduciaire d’ici 2050.

Au passage, le rapport a souligné que les médias sociaux soutiendront la croissance des crypto-monnaies. En fait, 52% des Australiens ont tendance à obtenir des informations sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter. Où il y a beaucoup de personnes influentes sur le marché des crypto-monnaies.

Que disent les experts du Finder ?

À cet égard, James Edwards, l’expert en crypto-monnaie de Finder, a déclaré : « De nombreux Australiens sont maintenant beaucoup plus clairs sur les avantages offerts par les crypto-monnaies, comme le fait que Bitcoin est une couverture contre la monnaie fiduciaire et l’inflation. Ainsi que la possibilité de gagner des intérêts sur des actifs grâce à des choses comme le stablecoin et la finance décentralisée sur Ethereum.

De même, le fondateur de Finder, Fred Schebesta, a déclaré : « Si le rythme de l’éducation continue de croître, combiné à un accès plus facile aux crypto-monnaies. Nous devrions nous attendre à le voir comme une industrie financière dominante d’ici la fin de la décennie. Surtout parmi les jeunes générations qui n’ont jamais eu un accès significatif à la finance traditionnelle.

Enfin, Fred Schebesta a ajouté : “Au fur et à mesure que la technologie se développe et qu’il existe des moyens plus faciles d’y accéder, je pense que la croissance des crypto-monnaies va exploser.”

Je me retire avec cette phrase de Stephen Colbert : « Les crypto-monnaies sont l’or des geeks.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport