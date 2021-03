Combien de données personnelles les applications musicales collectent-elles? Le rapport de confidentialité de l’application

Quelle est la confidentialité des applications avec les applications de streaming musical? La nouvelle politique de confidentialité d’Apple nous aide à le découvrir.

La nouvelle politique de confidentialité d’Apple oblige les développeurs d’applications à divulguer la quantité de données qu’ils collectent. Il doit également indiquer aux utilisateurs quelles données sont potentiellement partagées avec des tiers. En utilisant les nouvelles étiquettes de confidentialité dans l’App Store, vous pouvez avoir une assez bonne idée des applications qui collectent le plus de données.

Quels types de données les applications musicales collectent-elles? – Pourquoi la confidentialité des applications est importante

Toutes les informations que vous acceptez peuvent être recueillies peuvent également être partagées. Accepter les conditions générales d’une application signifie que vous acceptez ce processus. Ces applications examinent tout, de votre historique de navigation à votre emplacement et à vos contacts. Une étude menée parmi les 50 applications les plus populaires de l’App Store a révélé que 52% d’entre elles partageaient des données avec des tiers.

Sans surprise, Instagram, Facebook et LinkedIn partagent le plus de données utilisateur avec des tiers. Mais plusieurs services de musique se classent dans la liste des 50 applications les plus susceptibles d’envahir la confidentialité des utilisateurs. Jetons un coup d’œil à l’endroit où certains des plus grands prétendants de l’industrie de la musique se sont retrouvés sur cette liste.

Applications de musique Partage de données avec des tiers les applications ciblées dans le Top 50, YouTube et YouTube Music sont les applications les plus invasives pour la confidentialité.

Chaque fois que vous recherchez une vidéo sur YouTube, 42% de vos données personnelles sont envoyées ailleurs. Ces données déterminent les types d’annonces que vous voyez, ainsi que les vidéos qui vous seront recommandées à l’avenir. Il peut également être vendu à des marques qui vous feront de la publicité sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram.

Alors que YouTube est le partage le plus flagrant du monde audio, Instagram est en tête de liste. Il partage 79% des données qu’il collecte, y compris l’historique de navigation et les informations personnelles. C’est pourquoi Instagram peut affiner si précisément les publicités, puisque presque tout est partagé. Environ 80% des applications de la liste ont collecté des données pour commercialiser leurs propres produits auprès de leurs utilisateurs.

Spotify se trouve confortablement au milieu de la liste, collectant de nombreuses données sur vos habitudes musicales. Apple Music est manifestement absent de la liste, qui collecte des données mais ne les partage avec personne. Amazon Music figure également sur la liste des applications de collecte de données, avec la 58e place.