Combien de fois la Chine a-t-elle interdit la crypto ? 11 choses à savoir sur le calendrier réglementaire.

En ce qui concerne l’influence, il n’y a aucune nation qui affecte l’industrie de la crypto et de la blockchain aussi facilement que la Chine. La nation représente la grande majorité de l’ensemble de l’industrie minière crypto et accueille un grand nombre d’investisseurs à l’intérieur de ses frontières. Cependant, le pays a également un effet négatif énorme sur l’industrie. Les nombreuses réglementations cryptographiques chinoises qui ont été élaborées ont bien fait de faire baisser les valeurs cryptographiques. Désormais, l’annonce d’aujourd’hui remet une fois de plus en question l’avenir de la blockchain en Chine.

Source : Shutterstock

Cette année a été tumultueuse pour les mineurs chinois, les investisseurs et autres. Le Parti communiste chinois (PCC) remet en question la légalité de la classe d’actifs, la consommation d’énergie et bien plus encore. Et alors qu’il flirte avec des réglementations de plus en plus sévères, il continue de secouer l’optimisme dans le monde. Voici ce que vous devez savoir sur l’histoire de la réglementation chinoise sur la cryptographie et sur la façon dont l’annonce d’aujourd’hui ébranle le marché.

China Crypto Crackdown 2021: un aperçu

Avant d’entrer dans cette année, nous devrions y retourner. L’attaque de la Chine contre la crypto remonte aux premières années de Bitcoin (CCC :BTC-USD) domination. En 2013, le pays a interdit aux institutions financières de faciliter les transactions Bitcoin. En 2017, le pays est allé plus loin en interdisant les offres initiales de pièces (ICO), empêchant ainsi toute nouvelle startup du secteur de se reproduire. Auparavant, le pays interdisait les échanges cryptographiques nationaux. Bien sûr, les bourses travaillent autour de cela en s’installant à l’étranger de manière à contourner les réglementations. Alors que nous entrions en 2021, les réglementations du gouvernement chinois ont commencé à s’intensifier considérablement. La tentative du gouvernement d’interdire l’extraction de crypto en 2019 a de nouveau été un sujet de débat en avril, en grande partie grâce à la lumière faite sur la consommation d’énergie de l’exploitation de Bitcoin. La Chine domine l’exploitation minière de Bitcoin et est donc également responsable de la majeure partie de la consommation d’énergie. Alors que les influenceurs et les investisseurs commençaient en masse à remettre en question les énormes besoins énergétiques de l’industrie, la nation a continué à sévir. Le PCC a réprimé l’exploitation minière à l’intérieur de ses frontières tout au long de l’année en interdisant cette pratique, une province à la fois. La production minière de la Chine a diminué de plus de 90 %. En mai, le pays a poursuivi sa réglementation du secteur en interdisant aux institutions financières d’offrir des services liés aux monnaies numériques. Aujourd’hui marque un moment important pour la répression de la crypto en Chine. En effet, le gouvernement met l’industrie dans un étau plus serré que jamais. Il a réitéré sa position sur les institutions financières, mais il étonne également le monde en déclarant illégales toutes les transactions cryptographiques. Maintenant, le gouvernement interdit les bourses, y compris les bourses étrangères, qui offrent des services en Chine avec l’interdiction. De plus, plusieurs entités chinoises se sont engagées à écraser toute activité illégale d’extraction et de commerce de crypto. Cette nouvelle déclaration est la position la plus agressive que le gouvernement ait jamais prise. En tant que tel, cela ébranle évidemment les sentiments des investisseurs; au cours de l’année, la Chine est passée d’une puissance par inadvertance au sein de l’industrie à un ennemi acharné de celle-ci. Les valeurs Bitcoin chutent de 4% à la suite de la déclaration. En outre, Ethereum (CCC :ETH-USD) perd environ 7,5%, et le géant des changes Binance (CCC :BNB-USD) perd la même chose.

