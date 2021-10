Combien de fois Leo Messi a-t-il été expulsé ?

17/10/2021 à 10h32 CEST

Le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Leo Messi ont déjà accumulé de nombreux matchs dans leur dos et ont presque toujours été des protagonistes en raison de leurs performances sur le terrain et de leur extrême facilité à marquer, même si parfois ils ont été emportés par la fureur, ils sont tombés dans les provocations ou ont subi l’incompétence des arbitres. Dans son dossier il y a plusieurs expulsions, Même si celui qui prend le gâteau pour l’instant est Cristiano Ronaldo, qui a écopé de onze cartons rouges tout au long de sa carrière, pour seulement trois expulsions de Messi.

Messi a dû attendre sa dernière saison à Barcelone pour voir son premier carton rouge en défendant le maillot Blaugrana. Ses deux autres expulsions étaient avec l’équipe argentine. Avec le PSG, il n’est pas encore sorti.

Cet événement historique s’est produit le 17 janvier 2021 en finale de la Supercoupe d’Espagne face à Barcelone et à l’Athletic. Dans les derniers instants de la prolongation, Messi a tenté de s’éloigner de Villalibre sans que l’arbitre ne l’en avertisse, mais le « conseil » du VAR a incité Gil Manzano à réexaminer l’action et à lui montrer le carton rouge pour avoir considéré qu’il avait frappé « un adversaire avec le bras en utilisant une force excessive », comme en témoigne le procès-verbal.

DÉBUT

Sa première expulsion a eu lieu le jour de ses débuts avec l’équipe nationale argentine, le 17 août 2005, lors d’un match amical contre la Hongrie. Messi a payé le bizutage 43 secondes après avoir sauté sur le terrain lorsqu’il a giflé sa main pour se débarrasser d’un rival qui l’avait précédemment attrapé.

Et quatorze ans plus tard, le 6 juillet 2019, il est à nouveau expulsé lorsque face à Medel en finale de consolation de la Copa América.

Cristiano a vu six rouges pendant son séjour au Real Madrid

| .

Pour sa part, Cristiano Ronaldo a jusqu’à présent subi onze expulsions au cours de sa carrière, dont quatre défendaient le maillot de Manchester United lors de leur première étape, six autres avec le Real Madrid et un avec la Juventus.

VASELINE

L’ailier portugais a été créé le 15 mai 2004 dans un match contre Aston Villa avec un double avertissement pour avoir attrapé le ballon avec la main après avoir reçu une faute que l’arbitre n’a pas indiquée et pour avoir essayé une vaseline après que l’arbitre eut signalé un hors-jeu.

Il a ensuite vu deux rouges consécutifs pour un tacle dur sur Andy Cole lors d’un derby contre Manchester City en 2006 et pour une bagarre avec un défenseur de Portsmouth en 2007. Sa dernière expulsion avec les ‘Red Devils’ il est venu dans un autre match contre City en 2008 pour un double avertissement.

POUSSÉE

Avec le Real Madrid, il a joué dans trois expulsions pour double avertissement et trois autres pour le rouge direct. Ces trois-là sont arrivés après autant d’agressions. Il a cassé le nez de Mtiliga avec un coude lors d’un match contre Málaga (2010), il a envoyé Gurpegui avec une tirette et une gifle à Iturraspe dans un autre duel contre l’Athletic (2014) et a attaqué Crespo et Edimar lors d’un match contre Cordoue (2015).

La seule expulsion de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions Il est arrivé lors de son passage à la Juventus le 20 septembre 2018 et a eu lieu au Mestalla. Il a attrapé Murillo par les cheveux et a vu le rouge direct.