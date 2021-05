Combien de fois Mike Tyson a-t-il été arrêté?

. Mike Tyson assiste à une conférence de presse après avoir battu Clifford Etienne lors de leur combat contre les poids lourds à The Pyramid le 22 février 2003 à Memphis, Tennessee. Tyson a été arrêté après une bagarre avec deux hommes devant un hôtel de Brooklyn le 21 juin 2003 à New York. Il a été accusé de voies de fait et de conduite désordonnée.

Mike Tyson a eu une enfance quelque peu troublée qui a impliqué des dizaines d’arrestations. Il a écrit dans ses mémoires que c’était un conseiller dans un centre de détention pour mineurs qui avait aidé à canaliser son approche des combats de rue à une carrière de boxe.

Tyson a passé du temps en prison pour un viol en 1991, et est maintenant tenu de s’inscrire à vie en vertu de la loi de Megan, selon son registre des délinquants sexuels.

Un nouveau documentaire, “Mike Tyson: The Knockout”, plonge dans son passé et comment il l’a conduit à devenir un champion légendaire des poids lourds. Le documentaire en deux parties est diffusé sur ABC à 20 h 00 HE les mardi 25 mai et 1er juin 2021.

Voici ce que vous devez savoir:

Tyson a déclaré qu’il avait été arrêté 40 fois à l’âge de 12 ans et avait été présenté à l’entraîneur Cus D’Amato par un conseiller.

Tyson a déclaré sur le podcast IMPAULSIVE en 2020 qu’il avait été arrêté 40 fois à l’âge de 12 ans. Il a grandi dans la section Brownsville de Brooklyn et s’est souvenu d’une vie de crime au début en conflit avec son désir de rendre sa mère fière.

«Je ne voulais pas décevoir ma mère», a-t-elle déclaré sur le podcast. «Ma mère a vraiment fait beaucoup. Je vais toujours aux commissariats de police pour me faire sortir le cul. Elle m’a tellement battu le cul devant la police. J’ai été arrêté 40 fois avant l’âge de 12 ans. Ma mère était si humble et fière et j’étais arrogante. “

Il a déclaré dans l’émission qu’il avait commis «des vols, des pickpockets, des bijoux». Il a ajouté “Un coup de poing et puis aller dans sa poche, vol.”

Ses premiers crimes et combats de rue l’ont conduit à l’école Tryon pour garçons, ce qui a changé le cours de sa vie, a-t-il écrit dans «Une vérité incontestée». Le conseiller Bobby Stewart a formé Tyson et l’a aidé à développer un amour de la boxe, a écrit Tyson. Plus tard, le conseiller a présenté Tyson à Cus D’Amato, un entraîneur légendaire.

La mère de Tyson, Lorna Smith, est décédée alors qu’il n’avait que 16 ans. Sa relation avec D’Amato est devenue un mentorat après la mort de sa mère, a écrit Tyson dans les mémoires.

Tyson a été reconnu coupable de viol en 1992 et a passé 3 ans en prison à la suite d’un procès très médiatisé.

Tyson a été accusé d’un chef d’accusation de viol, de deux chefs d’inconduite criminelle et d’un chef d’accusation de séquestration en 1991, sur la base de son casier judiciaire. Il a été accusé d’avoir violé la candidate de Miss Black America, Desiree Washington, 18 ans, dans le comté de Marion, dans l’Indiana.

Voici son dossier de prison:

Sa mise en accusation le 11 septembre a ouvert la voie à l’une des batailles juridiques les plus médiatisées de l’histoire moderne. Immédiatement après la confrontation Clarence Thomas / Anita Hill et le procès pour viol de William Kennedy Smith, le processus attirerait plus de 400 diffuseurs et journalistes des États-Unis et de 13 pays étrangers », a rapporté l’Indiana Monthly. «Tyson était représenté par Vincent Fuller, un avocat de la défense bien connu du prestigieux cabinet d’avocats Williams and Connolly à Washington, DC; Fuller gagnerait 5 000 $ par jour. L’État de l’Indiana a répondu avec l’avocat spécial Greg Garrison, un avocat aux cheveux roux fougueux qui n’avait pas perdu de cause depuis 1973. “

Tyson a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison avec une suspension de quatre ans pour chacun des trois chefs d’accusation, et les peines seront purgées simultanément. Il a également été condamné à payer une amende maximale de 30 000 dollars, a rapporté le média. Il a finalement été libéré après trois ans pour bonne conduite, bien qu’il ait été en probation pendant quatre ans après sa libération, selon le New York Times.

Tyson nie avoir violé la femme et est un délinquant sexuel enregistré à vie

Dans le cadre de sa peine, Tyson devra s’inscrire comme délinquant sexuel pour le reste de sa vie, selon son registre des délinquants sexuels.

Les exigences de la loi de Megan vous obligent parfois à vous inscrire lorsque vous visitez d’autres États, a rapporté My Plainview au Texas en 2002. Le média a rapporté que vous deviez vous inscrire à San Antonio lorsque vous vous y êtes brièvement formé en 2001. Vous avez demandé une licence pour boxer au Texas. pour combattre Lennox Lewis. La loi texane oblige les personnes reconnues coupables de crimes sexuels à s’enregistrer auprès des autorités si elles se rendent dans l’État, a rapporté le média.

“Mike s’enregistre toujours, Mike essaie toujours de remplir ses obligations”, a déclaré son avocat, Darrow Soll, au média.

À ce jour, Tyson maintient son innocence. Il a déclaré au MMA NYTT en 2020: “Je n’ai pas violé cette femme.”

Tyson a déclaré que son “arrestation préférée” avait eu lieu lorsqu’il avait mis une Ferrari à travers la vitre d’un immeuble

Tyson a déclaré au Diego Show que son “arrestation préférée” était quand il conduisait une Ferrari et ne savait pas comment gérer correctement le véhicule. Il a dit que la voiture tournait au ralenti et l’a accidentellement envoyée à travers la vitre.

“La voiture est passée par la vitre et j’ai dû être arrêté pour dommage matériel”, a-t-il déclaré lors de l’émission.

«C’était plutôt bien, oui», a-t-il ajouté.

