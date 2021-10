Combien de fois par semaine devrions-nous avoir des relations sexuelles avec nos partenaires ?

Les relations sexuelles sont moins fréquentes dans les relations à long terme. (Photo : iStockphoto)

Lorsque vous êtes dans une relation à long terme, il y aura des moments, inévitablement, où vous n’aurez pas autant de relations sexuelles que vous le voudriez – ou pensez que vous devriez l’être.

Bien sûr, nous savons tous qu’il n’est pas courant d’agir comme des lapins lorsque vous êtes avec quelqu’un depuis longtemps – ce ne sera pas pour toujours la « phase de lune de miel ».

Bien que nous sachions que c’est « normal », cela peut quand même être une source de préoccupation pour beaucoup d’entre nous si nous avons l’impression d’avoir moins de relations sexuelles avec nos partenaires que nous ne le devrions.

Les raisons peuvent être dues à un certain nombre de facteurs, notamment des horaires chargés, des quarts de travail opposés, un manque de désir sexuel et une faible libido, ou, dans certains cas, nous pouvons ne plus nous sentir attirés par nos partenaires, ou nous retrouver à la dérive une part.

Bien que ce dernier soit quelque chose qui nécessite une communication étendue, de la confiance, éventuellement des conseils relationnels ou une éventuelle rupture, les autres raisons peuvent être abordées avec certains changements dans nos vies, ou il peut s’agir de changements temporaires qui se résoudront avec le temps.

Le sexe peut être difficile à parler, et il y aura toujours le problème de la comparaison et la peur que tout le monde, ou chaque autre couple, en ait plus que vous.

La question brûlante est : y a-t-il un certain nombre de fois où nous devrions avoir des relations sexuelles ?

Ness Cooper, coach en relations sexuelles et relationnelles chez The Sex Consultant, dit non.

Cooper explique qu’avoir des relations sexuelles moins souvent « n’est pas toujours le signe de quelque chose de négatif ». Elle ajoute que des études indiquent qu’en moyenne, les individus ont des relations sexuelles une fois par semaine.

Elle dit qu’avoir des relations sexuelles moins fréquemment « peut être un signe que vous et votre partenaire avez non seulement formé votre identité relationnelle commune avec une routine, mais que vous acceptez également les identités et les besoins individuels de l’autre ».

Il n’y a pas de chiffre magique quand il s’agit de quantité de sexe. (Photo : .)

De plus, il n’y a pas un nombre spécifique de fois par semaine, par mois ou par an qui est considéré comme « sain » pour que des partenaires engagés aient des relations sexuelles.

« Bien qu’il existe des moyennes sur le nombre de fois où les individus ont des relations sexuelles, elles ne devraient pas être utilisées comme un moyen d’évaluer votre relation. Il n’y a pas de chiffre magique quand il s’agit de quantité et chaque relation est différente, c’est la qualité qui est le facteur important lors de la construction d’une connexion et d’une intimité supplémentaires », a déclaré Cooper.

Avoir des relations sexuelles moins souvent dans une relation engagée peut également signifier que vous êtes simplement à l’aise dans votre relation engagée alors que vous « partagez d’autres aspects de votre vie ensemble ».

Cependant, si vous avez l’impression que cela a considérablement baissé, Cooper recommande de demander conseil » à un sexothérapeute ou à un coach pour vous aider à déterminer les raisons « , ou de consulter » un médecin généraliste pour voir s’il existe des raisons de santé sous-jacentes » responsables de une baisse de la libido.

Mais, Cooper souligne que « chaque dynamique relationnelle est différente » et que le sexe peut ne pas être la principale forme d’intimité ou de plaisir dans votre relation par rapport aux relations de vos amis.

« Le sexe peut être une partie saine d’une relation, mais cela ne devrait pas être la seule chose qui vous permet de rester connecté et ensemble », dit-elle.

Que faire si vous voulez avoir plus de relations sexuelles avec votre partenaire

Si vous souhaitez avoir des relations sexuelles avec votre partenaire plus souvent mais que vos horaires ne répondent pas à ces besoins, Cooper a quelques recommandations pour vous.

« Ma plus grande recommandation est d’arrêter d’utiliser la ligne suivante : « Je n’ai pas assez de temps. »

« Bien que le sexe puisse prendre une bonne partie de votre semaine, nous devons arrêter de dire que nous n’avons pas assez de temps pour les interactions intimes. Planifier du temps pour les relations sexuelles peut être efficace pour certains couples, en particulier s’il est ajouté à une soirée de rendez-vous où vous vous connectez avec votre partenaire de plusieurs manières.

De plus, le sexe n’est pas toujours « axé sur l’orgasme » et prendre du temps pour « le sexe non axé sur l’orgasme peut être un bon moyen de développer lentement la passion », selon Cooper.

Elle ajoute: « N’oubliez pas que le nombre de relations sexuelles que nous souhaitons peut varier d’un jour à l’autre et qu’il n’y a aucune garantie qu’il correspondra aux besoins sexuels de votre partenaire à chaque fois », mais il s’agit plutôt de communiquer vos besoins avec votre partenaire et voir ce qui fonctionne pour votre relation – il n’y a pas de taille unique.

