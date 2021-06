Combien de frères et sœurs Chiquis Rivera a-t-il ?

NBC Universo Johnny López (de gauche à droite), Jenicka López, Chiquis Rivera, Jacqie Campos et Michael Marín.

Janney Marín Rivera est mieux connu sous le nom de Chiquis Rivera. Elle est la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera. Depuis la mort de sa mère, Chiquis est devenue la figure maternelle de ses quatre frères et sœurs. Chiquis n’avait que 27 ans lorsque sa mère est décédée dans un accident d’avion. Depuis lors, Chiquis est la mère et le père de ses quatre frères et sœurs : Jacqie Campos, Michael Marín, Jenicka López et Johnny López.

En ce mois de juin, Juan Rivera, l’oncle de Chiquis, a révélé que La Diva de la Banda avait quitté Chiquis par testament, rapporte El Universal. A quoi Chiquis répondit que sa mère lui avait laissé un grand héritage.

Chiquis, 35 ans, a déclaré que le meilleur héritage que sa mère pouvait lui laisser étaient ses frères et sœurs. Chiquis s’occupe de ses frères et sœurs depuis qu’elle est enfant lorsque sa mère est partie en tournée, selon El Heraldo. Chiquis a également déclaré à travers ses réseaux sociaux que sa mère lui avait également laissé par héritage savoir travailler pour ses propres affaires “sans avoir à passer par qui que ce soit”.

Chiquis est né le 26 juin 1985 à Los Angeles, en Californie. Ses parents sont José Trinidad Marín et Jenni Rivera.

Chiquis a acheté une maison pour aller vivre avec ses frères

Après la mort de Jenni Rivera, Chiquis a vendu le manoir de sa mère. Puis elle a acheté une autre maison pour emménager avec ses frères et sœurs. Au fil des années, petit à petit les garçons sont devenus indépendants.

Jenicka Lopez

Jenicka est la fille de Juan López et Jenni Riveral. La jeune femme est YouTubeuse. De plus, elle est connue pour être la plus jeune fille du défunt chanteur. Jenicka, connue sous son nom complet Jenicka Priscilla Lopez est née à Long Beach, en Californie. La jeune femme de 23 ans est connue pour sa participation à I love Jenni.

Johnny Rivera

Johnny Rivera est le plus jeune fils de Jenni Rivera. Le garçon est le produit du mariage de sa mère avec Juan López. A 16 ans, Johnny sort du placard. À cette époque, elle a présenté son petit ami et deux ans plus tard, ils ont rompu. Cette année, Johnny, 20 ans, a demandé un audit à sa tante Rosie, qui gère la fortune de Jenni après sa mort. Juan Rivera, le frère de Jenni, a révélé que dans le testament laissé par sa sœur, elle stipulait à quel âge l’héritage était donné à ses enfants. Même s’ils étaient majeurs, on ne pouvait pas tout leur donner jusqu’à ce qu’ils soient les années que Jenni avait écrites.

Michel Marin

Michael est le fils de José Trinidad Marín et Jenni Rivera. Après la mort de sa mère, Michael a été arrêté pour méfait criminel à Miami quelques mois seulement après le tragique accident d’avion qui a coûté la vie au chanteur. Il s’avère qu’il a été surpris en train de marquer une pancarte et a été libéré sous caution de 1 000 $.

Aujourd’hui, son chemin est un autre. Le jeune homme a travaillé avec des artistes de rue bien connus, pour créer plusieurs peintures murales autour de Los Angeles, dans lesquelles Jenni est représentée.

Michael a une fille nommée Luna, qui est autiste. Il a reconnu que ce n’est pas une tâche facile, mais il essaie d’avancer avec sa petite fille, chaque jour avec beaucoup d’amour.

Jacqie rivera

Jacqie est née le 20 novembre 1989 à Long Beach, en Californie. Jacqie est la fille de José Trinidad Marín et Jenni Rivera. Elle était mariée à Mike Campos depuis le 10 novembre 2012. Ils ont eu trois enfants. En 2017, ils ont annoncé leur séparation. En 2019, Jacqie se lance en tant que chanteuse. Ci-dessous, vous pouvez voir une photo de Jenni Rivera avec ses cinq enfants.