Combien de frères et sœurs Francisca Lachapel a-t-elle ?

Francisca Lachapel, 32 ans, née dans la province d’Azua en République dominicaine, est l’un des visages les plus connus et les plus aimés de la programmation d’Univision. La star a été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2015, devenant ainsi la première femme dominicaine à détenir le titre de beauté.

Pendant son séjour à Nuestra Belleza Latina, Lachapel a réussi à captiver le public hispanique aux États-Unis avec son désir de s’améliorer en se montrant comme l’exemple vivant des milliers de femmes qui viennent dans le pays dans le but de réaliser le rêve américain. .

Après son triomphe au concours de beauté Univision, Francisca Lachapel a rejoint l’équipe des présentateurs officiels de l’émission matinale « Despierta América », un projet qui lui a permis de rester à jour dans l’industrie de la télévision ces dernières années.

Dans sa facette personnelle, l’interprète est née dans une famille très humble en République dominicaine. Malgré la situation économique difficile que vivaient ses proches, l’amour et l’affection de sa mère et de son frère étaient quelque chose qui ne manquait jamais à Lachapel.

Francisca Lachapel a grandi en l’absence de son père biologique, ceci car il est décédé alors qu’elle n’avait que 5 ans.

Dans une interview émouvante avec HOLA! USA, la présentatrice de télévision a avoué avoir vécu une enfance difficile lorsqu’elle a dû être témoin des mauvais traitements subis par sa mère par son beau-père, qui souffrait d’alcoolisme à cette époque.

Lachapel a un frère cadet, avec qui il entretient une très bonne relation qui s’est renforcée au fil des ans.

Dans un segment de “Despierta América” ​​en 2020, la star a avoué qu’elle a 9 demi-frères et sœurs de son père. Cependant, elle n’a pas de relation étroite avec cette partie de sa famille et leurs identités sont inconnues.

Ambiorix Rafael Méndez Montero est le seul frère du noyau familial direct de Francisca Lachapel. A travers son profil sur la plateforme Instagram, la Dominicaine exprime généralement le grand amour qu’elle éprouve pour son frère.

Voici ce que vous devez savoir sur le frère de Lachapel :

Le frère de Francisca Lachapel est plus jeune qu’elle

Ambiorix Rafael a dix mois de moins que sa célèbre sœur, ce qui leur a permis d’être très proches durant leur enfance.

Contrairement à sa sœur qui vit aux États-Unis, Ambiorix réside en République dominicaine.

Lachapel et son frère ont grandi dans un foyer très religieux

Selon les informations rapportées par le magazine People en Español, la présentatrice de « Despierta América » et son frère ont grandi sous l’éducation biblique des Témoins de Jéhovah.

Actuellement, le frère de Francisca Lachapel n’a pas fourni de détails sur ses croyances religieuses. Cependant, via son profil officiel sur Instagram, il partage généralement des messages religieux sur la définition de l’amour.

Ambiorix n’était pas exempt de subir les conséquences des violences qu’il a subies chez lui

Univision a annoncé que le beau-père de Francisca Lachapel souffrait d’alcoolisme, de sorte que la star dominicaine a dû à plusieurs reprises se réfugier en compagnie de son frère à la suite des violents combats entre sa mère et son beau-père.

Le frère de Francisca Lachapel a réalisé un grand rêve avec l’aide de sa sœur

En 2019, Ambiorix Rafael a publié une publication émouvante sur la plateforme Instagram pour remercier sa sœur de l’avoir aidé à réaliser son rêve de pouvoir acquérir un véhicule dans sa République dominicaine natale.

« D’abord, je remercie Dieu pour l’opportunité, puis ma sœur pour avoir toujours été là pour moi. Vraiment, merci », a écrit le frère de Lachapel sur Instagram.

L’unité familiale est quelque chose qui caractérise le frère de la star d’Univision

A travers son compte officiel sur Instagram, Ambiorix Rafael partage des photographies en compagnie de sa mère et de sa sœur.

Dans le texte des publications, le dominicain a souligné se sentir béni de faire partie d’une famille qu’il définit comme « belle ».