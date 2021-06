Combien de frères et sœurs Migbelis Castellanos a-t-il ?

L’animatrice de . Television, Migbelis Castellanos, a deux frères.

Migbelis Castellanos, 26 ans, née dans l’État de Zulia au Venezuela, est une présentatrice de télévision devenue célèbre aux États-Unis après avoir été couronnée Nuestra Belleza Latina en 2018.

Depuis son triomphe au concours de beauté Univision, Castellanos a fait partie de productions spéciales du réseau de télévision telles que “Sal y Pimienta”, “Mira Quien Baila” et “NBL: El Reencuentro”.

Avec son charisme, son véritable talent et sa sympathie, la star vénézuélienne a gagné ces dernières années l’amour et le respect du public hispanique aux États-Unis.

Dans la sphère familiale, Migbelis Castellanos a deux frères et une grande partie de sa vie il a vécu avec sa famille dans la ville de Cabimas dans la région de Zulia de son Venezuela natal.

Avant d’entrer dans les concours de beauté, Castellanos rêvait d’être un joueur de baseball comme son père, qui faisait partie d’équipes professionnelles dans des pays comme le Venezuela et les États-Unis.

Actuellement, les frères et sœurs de l’interprète se forgent une carrière professionnelle aux États-Unis, un tournant inattendu dans leur vie qui a contraint leurs parents à vivre entre le Venezuela et les États-Unis, ceci dans le but de faire partie des moments les plus marquants de leurs enfants. .

Voici plus d’informations sur les frères de Migbelis Castellanos :

Leonardo Miguel Castellanos

Leonardo Miguel Castellanos est l’aîné des deux frères qui font partie du noyau familial Migbelis Castellanos. Comme elle, il est né dans l’État de Zulia au Venezuela et vit aux États-Unis depuis plusieurs années.

Le joueur de 27 ans est un joueur de baseball de premier plan qui a fait partie des meilleures équipes universitaires comme les Titans, Faulkner, Eagles et Keizer.

Leonardo Miguel est diplômé de l’Université Faulkner en Alabama. Lors de sa remise des diplômes en 2018, Migbelis Castellanos était présente et s’est dit très fière de la réussite de son frère aîné.

Via son compte Instagram officiel, Leonardo Miguel Castellanos partage souvent des photos et des vidéos de ses solides routines d’entraînement alors qu’il se prépare physiquement à relever de nouveaux défis professionnels.

Au cours des dernières années, le frère de Migbelis Castellanos a vécu dans des États comme l’Alabama et la Géorgie tout en faisant partie d’équipes sportives locales. Cependant, Leonardo réside actuellement en Floride comme sa célèbre sœur.

Moïse Miguel Castellanos

Passionné d’entraînement physique et de baseball, Moisés Miguel Castellanos est le frère cadet de Migbelis Castellanos.

Le sportif de 19 ans a une longue carrière aux États-Unis qui est soutenue par un contrat de ligue mineure qu’il a signé en 2018 avec les Red Sox de Boston, selon les informations examinées par le site Web de la Ligue mineure de baseball.

À l’heure actuelle, Moisés Miguel est temporairement éloigné du baseball. Cependant, dans une récente publication sur son compte officiel sur Instagram, il a assuré qu’il espère revenir très bientôt au sport qui le passionne tant.

Dans son rôle de joueur de baseball, le frère cadet de Migbelis Castellanos éprouve une grande admiration pour des personnalités telles que Félix Hernández, David Ortiz et Miguel Cabrera.

Étant le plus jeune de ses frères et sœurs, Moisés Miguel Castellanos est très proche de Migbelis et Leonardo Miguel Castellanos, avec qui il partage des moments amusants à travers les histoires de son profil Instagram.