Combien de hashtags Instagram sont les meilleurs pour l’engagement ?

Des études antérieures ont montré que moins c’est plus. Cependant, Instagram dit que vous devez ajouter 3 à 5 hashtags pertinents pour atteindre votre public cible.

Que faire?

Comme pour tous les médias sociaux, tout dépend de votre objectif et de votre public. La plate-forme de marketing Instagram a récemment analysé plus de 18 millions de publications de flux Instagram (sans compter les vidéos ou les histoires) pour déterminer la meilleure utilisation du hashtag pour stimuler l’engagement et la portée.

Leur principale découverte ? Sur les deux fronts, plus de hashtags Instagram sont en effet meilleurs.

Les publications avec 30 hashtags ne sont pas loin derrière.

Ce résultat est cohérent avec les recherches antérieures de Later, comme vous pouvez le voir dans ce graphique comparatif.

Plus tard, j’ai également découvert que 30 hashtags produisaient les meilleurs résultats en termes d’engagement, générant plus de likes et de commentaires.

Fait intéressant, ces données contredisent les propres conseils d’Instagram, qui indiquent que les créateurs doivent utiliser 8 à 15 hashtags Instagram pour de meilleurs résultats.

L’utilisation de plus de hashtags est logique pour maximiser la découvrabilité et amener vos publications dans plus de canaux et de listes Explore. Cependant, cette approche peut rendre vos publications plus encombrées, même si cela ne semble pas être une préoccupation majeure pour les utilisateurs.

Que faut-il choisir ?

Il n’y a pas une seule bonne réponse. Cela dépendra de votre public unique, de ce qu’il aime et de ce que vous essayez d’accomplir avec vos messages.

Les conclusions de plus tard, basées sur un large éventail de publications de fil (encore une fois, sans compter les vidéos, les bobines ou les histoires), indiquent qu’il est préférable d’en avoir plus pour l’engagement.

Vous constaterez peut-être qu’utiliser moins de hashtags Instagram fonctionne mieux si vous essayez d’atteindre des communautés de niche, car l’intérêt potentiel d’une utilisation plus large des balises peut ne pas se traduire par un trafic de niche réel pour votre site Web. Cependant, dans ce cas, parfois plus c’est mieux — une portée plus large signifie que vos mises à jour seront vues par plus de personnes, même celles qui ne sont pas intéressées, et pourraient potentiellement accroître la notoriété de votre marque.

Vous devrez expérimenter pour trouver ce qui fonctionne pour vos besoins.

Cela pourrait valoir la peine de tester et de regarder vos propres résultats. D’un autre côté, si vous avez réussi avec moins de hashtags Instagram, vous n’aurez peut-être pas besoin d’apporter de modifications.

Lisez l’étude complète des hashtags Instagram de Later ici.

Auteur : Pam Hughes

Suivez @_pamhughes

Pam Hughes est l’une des 25 meilleures influenceuses des médias sociaux de Forbes (connue à l’époque sous le nom de Pam Dyer). Elle aide les personnes et les organisations à se démarquer en générant et en maintenant la notoriété de la marque grâce à une stratégie et à une exécution de marketing numérique entrant. Pam a une expérience approfondie du marketing des médias sociaux, de l’image de marque, du marketing de contenu,… Voir le profil complet ›