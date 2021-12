Combien de jours faut-il laver les draps ?

12/06/2021 à 18:57 CET

Laver les draps au moins une fois par semaine est sans aucun doute le conseil le plus important.

Parce que c’est le meilleur moyen de contrôler les acariens, mais aussi la myriade de micro-organismes qui peuvent s’attarder entre les feuilles.

Et ce n’est pas un conseil sans importance, car les personnes qui ne lavent pas correctement leurs draps dorment souvent avec beaucoup plus d’allergènes que ce qui est acceptable chaque nuit, ce qui augmente considérablement leur risque d’asthme et d’allergies à la poussière.

Soulage les symptômes et prévient la maladie

De plus, la fréquence de lavage des draps est également très importante pour les personnes qui souffrent d’allergies saisonnières, que ce soit au printemps ou en été.

Et pour ces cas et pendant les périodes difficiles, il est recommandé d’augmenter la fréquence de lavage des draps encore plus d’une fois par semaine. Car seule cette pratique aidera, dans certains cas, à soulager les symptômes.

Mais le lavage fréquent des draps n’est pas seulement une bonne pratique pour les personnes allergiques.

Il a été étudié et prouvé que c’est une tâche qui parvient à prévenir les maladies.

De plus, il existe des études dans les garderies qui ont montré que laver la literie tous les jours réduit la fréquence des gastro-entérites.

De plus, d’autres recherches effectuées sur des enfants en garderie ont révélé que le nettoyage du matelas moins d’une fois par semaine augmente la fréquence des infections des voies respiratoires supérieures.

La saison est également importante. Parce que pour éviter la croissance des acariens et autres micro-organismes, il est recommandé de laver les draps plus souvent pendant les mois d’été, période pendant laquelle nous transpirons le plus.

Et, très important : s’il y a eu quelqu’un de malade ou si quelqu’un à la maison a une allergie aux acariens, il est conseillé de laver les draps très fréquemment et à l’eau chaude (60°C).

Nous ne devons pas toucher les draps avec nos mains ou avec des vêtements sales

Nous passons de nombreuses heures par jour au lit et avons un contact très étroit. C’est pourquoi il faut éviter, ou du moins minimiser, la saleté qui peut s’accumuler sur les draps.

Un objectif d’hygiène important et pour lequel nous devons prendre quelques mesures simples, mais qui nous coûtera probablement dans un premier temps par manque d’habitude.

La première chose est que nous ne devons pas nous asseoir ou soutenir des objets sur le lit lorsqu’il est défait.

Il faut aussi éviter dans la mesure du possible de toucher les draps ou les oreillers avec nos mains ou avec des vêtements sales, soit parce que nous les portons et appuyés sur nous-mêmes, soit parce que nous les jetons sur le lit lorsque nous nous changeons.

L’humidité aggrave les situations

Des précautions particulières doivent être prises si les vêtements sont également en sueur ou mouillés. Car il existe des études qui montrent que le passage des micro-organismes d’une surface à l’autre, comme les bactéries et les champignons, est beaucoup plus important si elle est humide.

De plus, laisser des vêtements moites par exemple, ou s’appuyer sur les draps avec des vêtements de ville juste après s’être levé (quand il y a encore de l’humidité), laissera plus de micro-organismes.

Cependant, si les vêtements sont plus secs, la transmission de micro-organismes d’une surface à une autre est à peine détectable. Bien que cela dépende aussi du temps de contact et du frottement entre les surfaces.

Il serait également conseillé de prendre une douche avant de dormir pour éliminer la saleté de notre corps.

Bien entendu, il faudrait bien sécher, surtout les cheveux, pour ne pas mouiller les draps.