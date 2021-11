Combien de kilos un pilote de Formule 1 perd-il par course ?

11/12/2021 à 16:24 CET

Des questions fréquentes et très courantes se posent toujours dans le monde du sport automobile. Surtout parmi les fans du monde automobile, exactement la Formule 1, il y a une question qui apparaît toujours. Et c’est normal, après avoir vu apparaître Lewis Hamilton, Fernando Alonso ou Max verstappen trempé de sueur après avoir terminé une longue course de F1. Et c’est ça, Combien de kilos un pilote de Formule 1 peut-il perdre en course ?

Parce que les pilotes de Formule 1 doivent résister à des forces G extrêmement élevées – Qu’est-ce qu’une force G ? C’est une mesure de l’accélération d’un objet exprimée en G. C’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à la force de réaction qu’un objet subit à la suite de cette accélération – et à des températures très élevées à l’intérieur de la voiture pendant plus d’une heure, c’est-à-dire la durée habituelle d’une course, les pilotes peuvent perdre jusqu’à quatre kilogrammes à chaque Grand Prix.

Cette perte de poids aussi comprend au moins trois litres d’eau et brûle 600 calories. Cependant, il est vrai que ces litres d’eau qu’ils perdent peuvent être récupérés presque immédiatement après la fin de la course. Et c’est que lorsqu’une personne perd 4% de son poids corporel si rapidement qu’elle peut perdre jusqu’à 40% de ses capacités motrices et mentales, elle doit donc boire de grandes quantités d’eau avant de commencer le Grand Prix et il est essentiel qu’elle reste hydraté en buvant pendant la course. Ce dernier se fait grâce aux tuyaux que les voitures de F1 ont installés.

La perte de quatre kilos, trois litres d’eau et la combustion de 600 calories n’est pas une anecdote ou une blague. Une telle déshydratation peut entraîner plusieurs mésaventures psychophysiques, les pilotes doivent donc être en bonne condition physique et peser au moins 80 kg.