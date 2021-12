Combien de Ligue Europa Séville a-t-elle remportées ?

12/08/2021

Le à 22:37 CET

Les Séville est le grand dominant de l’histoire de la Ligue Europa de l’UEFA. les hispaniques ont remporté le trophée six fois et ils sont en tête de liste des gagnants de la deuxième compétition européenne en tant qu’équipe qui a remporté le plus de fois la compétition.

L’équipe a soulevé le trophée pour la dernière fois dans le final à huis clos de 2020 contre Inter de Milan et a consolidé sa position de véritable roi des rois. L’équipe andalouse a signé une belle phase de groupes, et en huitièmes de finale a souffert pour éliminer le Cluj Roumain. Dès lors, le Séville vaincu Rome, loups et Manchester United participer à la grande finale qui s’est terminée par un 3-2 en faveur et Jésus Navas hisser le trophée au sommet.

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour lui Séville, car les Andalous retiendront le témoignage de la Stade de Gdask de Pologne et accueillera cette année dans le Stade Ramón Sánchez Pizjuán la fin de Ligue Europa de l’UEFA, prévu pour le le 18 mai 2022 suivant.