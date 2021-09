Combien de lumière dépensez-vous en temps réel ? Vous pouvez donc le vérifier sur Internet | La technologie

La hausse de l’électricité que nous subissons en Espagne fait qu’avoir maîtrisé la consommation de notre logement est primordial pour ne pas nous faire peur en fin de mois. De cette manière simple, vous pouvez mesurer à la minute près la quantité de lumière que vous dépensez.

Chaque jour, nous tombons sur un gros titre qui dit que le prix de l’électricité a atteint son niveau record. Nous avons commencé en été avec ce cauchemar et à la mi-septembre nous sommes sur le point d’atteindre les 200 euros le kWh.

Pour beaucoup, cette hausse du prix de l’électricité ainsi que les nouveaux tarifs imposés se traduisent par de nouvelles habitudes, qui passent par la mise en place de machines à laver à minuit et de lave-vaisselle le dimanche.

Ce n’est ni confortable ni agréable pour beaucoup, car avoir des vêtements qui tournent toutes les pilules la nuit gêne le sommeil de tout le monde et, si vous êtes plusieurs à la maison, vous ne pouvez pas attendre que quelqu’un lave la vaisselle et les verres.

Mais, autant nous n’aimons pas la situation, c’est ce qu’elle est et nous devons l’accepter. Et ce que nous pouvons faire, c’est contrôler notre dépense énergétique en ce moment, quelque chose qui semble très futuriste mais qui, depuis quelques années, est possible.

Pour accéder à ces informations ce que vous devez savoir, c’est le distributeur qui opère dans votre région, car c’est elle qui fournit vraiment la lumière. A ne pas confondre avec le marketeur, qui est celui qui gère la lumière dans certains domaines.

C’est-à-dire, ce que nous avons tous, c’est une entreprise qui nous fournit de l’électricité, qui est celle qui produit et qui transmet l’énergie à notre maison.

Et déjà un marketeur, qui est l’entreprise avec laquelle nous contractons un tarif d’électricité spécifique. Celui-ci est chargé de la facturation de l’énergie consommée. En gros, les sociétés commerciales achètent l’énergie des distributeurs de lumière pour la fournir à leurs clients.

Bien sûr, il arrive parfois que le distributeur et le commerçant soient la même entreprise, bien que ce ne soit pas habituel.

Et la deuxième chose que nous devons savoir si le compteur de votre immeuble est intelligent. Ce sont les nouveaux compteurs numériques que les marketeurs installent depuis des années pour pouvoir avoir les données de consommation immédiatement sur leurs serveurs.

Connaître le distributeur qui nous fournit la lumière à la maison Il suffit de voir la dernière facture d’électricité que vous avez chez vous et de vérifier le code CUPS, ou Universal Supply Point Code, car avec ce code nous pouvons savoir sans faute qui est notre distributeur.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, la partie du code qui nous intéresse est celle qui suit le code ES (qui fait référence au pays, en l’occurrence l’Espagne), qui est composé de quatre chiffres. Ce sont ceux que le distributeur nous dira. Ici, nous vous laissons le code des quatre principaux dans notre pays:

Distribution Endesa : ES0023 | ES0024 | ES0029 | ES0288 | ES0363 | ES0396 Iberdrola (Distribution i-DE) : ES0021 Union Fenosa Distribution (Naturgie) : ES0022 | ES0390 | ES0397 E-Réseaux (EDP Energía): ES0026

Une fois que nous avons vu notre facture d’électricité, identifié le numéro du distributeur et, par conséquent, localisé quelle entreprise est celle qui nous fournit l’électricité, tout ce que nous avons à faire est de nous inscrire sur le site Web ou l’application du même, car nous y trouverons les informations que nous recherchons.

Pour cette nouvelle étape, celle de l’inscription sur le site officiel ou l’appli de notre distributeur, ce qu’il faut avoir sous la main c’est le portefeuille et rien d’autre, comme vous allez le voir maintenant.

Suivre les quatre principaux distributeurs en Espagne, les mêmes que nous avons utilisé auparavant pour détailler vos codes CUPS, ce sont les données personnelles que nous devrons fournir pour pouvoir s’inscrire en tant que client :

Distribution Endesa: Pour Endesa, nous avons besoin du nom et du prénom du propriétaire de notre facture d’électricité, scannez notre pièce d’identité (elle devra être téléchargée sur le Web), un e-mail, un numéro de téléphone et votre adresse personnelle. Iberdrola Distribution: Dans ce cas, nous avons besoin du code CUPS, de notre téléphone portable, de notre e-mail et faisons scanner notre pièce d’identité.

Union Fenosa Distribution (Naturgy): Pour l’Unión Fenosa classique, nous avons besoin du nom et du prénom, de notre pièce d’identité / passeport et de notre e-mail. E-Réseaux (EDP Energía) : Comme nous l’avons déjà vu à Iberdrola, nous avons besoin du code CUPS, de notre DNI, de notre e-mail et de notre téléphone portable.

Une fois à l’intérieur et correctement enregistré dans notre espace clientVous verrez comment dans votre profil apparaît une série d’options (en fonction de votre distributeur) pour voir des problèmes tels que les approvisionnements, la consommation mensuelle, la puissance maximale et, enfin, l’accès à notre compteur.

La partie qui nous intéresse est celle de l’accès en ligne au compteur, puisque c’est ce qui nous donne l’information exacte de notre consommation active mesurée en kilowatts (kW) et si nous sommes en heures creuses, creuses ou de pointe. Et tout cela sans bouger du canapé.

Ce menu d’options On le retrouve dans les applications mobiles comme sur les sites officiels, et les changements que nous voyons entre un distributeur et un autre sont minimes, il est donc très facile à trouver.

Aussi, une fois que nous nous sommes inscrits, qu’est-ce que Nous pouvons en profiter pour donner les lectures au système informatique, évitant ainsi d’éventuelles pannes du commerçant ou des appels après les heures pour ouvrir la boîte à lumière.

A une époque comme celle-ci où l’énergie est si chère, pouvoir changer la puissance souscrite depuis le téléphone / ordinateur (pour économiser un peu plus), vérifier la consommation réelle de notre logement en temps réel et revoir toutes les factures pour rechercher des anomalies dans la facture, est presque une obligation.