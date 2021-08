Combien de lumière économisons-nous avec le mode ECO de la climatisation selon l’OCU ? | La technologie

De nombreux climatiseurs disposent du mode ECO qui sert à économiser sur la consommation et est une option de plus en plus utilisée, même s’il est difficile de savoir exactement combien vous économisez.

Nous avons presque tous changé d’habitude en raison de l’augmentation du prix de l’électricité que nous vivons. La nouvelle facture d’électricité était déjà un avertissement et en plus le pays est dans un été particulièrement chaud, donc les options telles que le mode ECO sont de plus en plus utilisées.

Communément appelé mode ECO, mais selon les marques, il vient d’avoir des noms différents: Econo cool, Smart saver, Economy, Energy control mode, Smart eye, EcoNavi, D light cool… Chaque constructeur a sa propre technologie et cela prend en compte plusieurs facteurs lors de son application, mais le but est toujours d’économiser sur la consommation .

Dans l’OCU, ils ont réalisé une étude sur les différents modes ECO qui sont sur le marché et affirment qu'”ils atteignent économiser environ 30% d’énergie qu’ils consomment normalement, même s’ils varient considérablement d’un modèle à l’autre ».

Le mode ECO maintient la climatisation en fonctionnement, mais d’une manière plus durable en énergie, bien que pour certains elle soit moins puissante ou utile dans les pics de chaleur. L’objectif est garder une pièce fraîche en équilibre avec une utilisation raisonnable de l’appareil.

Certains détectent la présence de la personne dans la pièce, d’autres régulent la température et la répartissent d’une autre manière pour réduire la consommation, baisser la puissance et déplacer les lames… Mais tous servent à économiser.

A l’OCU ils ont fait un calcul prévisionnel avec une climatisation split sur une utilisation de 22 jours par mois et un prix de 0,23 euros/kWh. Sur cette base, ils ont calculé que les dépenses en mode normal seraient 47 euros par mois, alors qu’en mode ECO ce serait environ 31 euros : 16 euros de moins.

Nous répétons qu’il s’agit d’un calcul estimé et chaque modèle a une consommation différente, mais il sert toujours d’économie et il vaut la peine de lire cette information pour sensibiliser à son utilisation.