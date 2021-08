Combien de mariages pourraient être terminés ? (RÉCAPITULATIF) ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for 90 Day Fiancé: Happily Ever After? Season 6, Episode 15 “Time Does Not Heal All Wounds.”]

Se pourrait-il que Natalie et Mike soient le couple le plus calme à discuter de leur avenir dans 90 Day Fiancé: Happily Ever After? après leur éruption majeure quelques épisodes en arrière? Étonnamment, oui.

C’est parce que Tiffany et Ronald l’ont dévoilé après que les conseils ne se soient pas déroulés comme prévu, et la vision d’Asuelu pour son avenir et celui de Kalani ne correspond pas à la sienne. Pendant ce temps, ce barbecue familial pour Elizabeth et Andrei porte le drame à un tout autre niveau, et Angela et Michael pourraient être sur le point de divorcer alors qu’elle essaie de prendre une décision concernant la naissance d’un bébé.

Lisez la suite pour tout le drame.

Nathalie et Mike

Lorsque Natalie et Mike se retrouvent face à face alors qu’elle arrive pour faire une valise, il remarque les bagages… et elle vérifie sa souris. Elle a l’impression qu’elle doit se défendre, alors qu’il pense qu’elle jette trop facilement leur relation. Il vérifie que c’est son choix, pas celui de Juliana, et après qu’elle ait dit qu’elle se sentait renvoyée et qu’elle n’était pas contente, il lui dit d’y aller.

C’est à ce moment-là que ça devient gênant : Juliana va à l’intérieur pour utiliser la salle de bain – “Utilisez la salle de bain, prenez ma femme, tout va bien”, dit Mike – puis essaie de le réconforter. Ça va aller, dit-elle, puisqu’il a son travail et son chat. (Nous ne savons pas trop quoi penser de tout cet échange.)

Avec cela, Mike se demande si Natalie l’aime même, et elle s’en va, se sentant perdue. Cela semble certainement définitif.

Elisabeth et Andreï

Le barbecue familial est, pour le dire simplement, un désastre tout droit sorti de l’enfer. Personne ne veut être là, sauf le pauvre Chuck optimiste, qui veut juste que ses enfants s’entendent. Becky et Thomas restent là jusqu’à ce que Chuck leur dise de s’asseoir, et Becky commence à se disputer avec Andrei (mais c’est honnêtement une conversation polie par rapport à ce qui vient ensuite). Lorsque Charlie et sa femme Megan arrivent, lui et Andrei commencent à se battre presque immédiatement – ​​et cela devient physique. En fait, ils doivent être séparés les uns des autres et finalement séparés (Charlie à l’extérieur, Andrei à l’intérieur).

Mais c’est tellement grave que tout le monde est impliqué. Megan gratte le visage d’Elizabeth et crie après Chuck à propos d’Andrei. Chuck avertit Andrei, “vous vous battez avec mon fils, et nous avons terminé.” Chuck se met à pleurer alors que son pire cauchemar se réalise devant ses yeux. Cependant, pour une fois, Becky et Thomas sont du côté d’Andrei et soulignent que Charlie est celui qui pose problème. (Bien sûr, les combats se poursuivent tout au long, même avec des gens et des murs qui les séparent.)

Finalement, Andrei est forcé de sortir, Elizabeth le suivant et essayant de le faire penser à leur famille. À ce stade, Thomas en a assez avec tout le monde et déclare qu’il en a fini avec la famille. Becky ne se voit pas rester dans l’entreprise familiale après cela, et elle sait que rien ne sera plus pareil après cette réunion.

Elle a raison. Megan crie à Chuck qu’il n’est pas un bon père, Chuck est juste triste et tout le monde se sépare. Avant de partir, Andrei dit à Chuck qu’il doit « prendre une décision » – lui et Elizabeth ou le reste de la famille. Quel bordel!

Kalani et Asuelu

Vous vous souvenez quand Kalani et Asuelu étaient (en quelque sorte) du même côté ? Il a jeté sa mère et sa sœur hors de la maison après avoir essayé de faire pression sur Kalani pour qu’il ait un autre bébé. Eh bien, cela change assez rapidement. La mère de Kalani, Lisa, leur dit qu’elle envisage de vendre la maison, ils doivent donc avoir leur propre maison. Mais ils ne sont pas au meilleur endroit en couple ou financièrement.

Asuelu se rend dans un smash room pour exprimer ses frustrations avec son ami Tui, qui lui suggère de déplacer sa famille à Samoa. De cette façon, Kalani peut voir à quoi ressemble la vie là-bas pour comprendre le point de vue de sa mère. Asuelu sait que sa femme sera contre, mais il pense aussi que cela pourrait l’aider à s’entendre avec sa famille et à décider d’avoir un autre bébé.

Sa réponse quand il lui dit son idée est simple : non. Elle serait loin de chez elle et de sa famille, et elle ne se sent pas à l’aise avec ça. Il soutient qu’il a passé près de trois ans en Amérique et qu’il n’a rien fait de mal, alors elle devrait être ouverte au déménagement… afin qu’elle puisse apprendre à être une vraie fille samoane. (Cela ne se passe pas bien.) Elle lui rappelle qu’elle est à moitié samoane et qu’elle connaît la culture, mais il n’est pas d’accord. Elle acceptera tout au plus une visite. “Votre femme est américaine, vos enfants sont américains, et si vous voulez toujours faire partie de notre vie, vous devez vous adapter à la vie ici”, lui dit-elle. “Vous ne pouvez toujours pas agir comme si vous viviez sur l’île.”

Tiffany et Ronald

Ronald suit finalement Tiffany à l’intérieur après qu’elle ait refusé de monter dans la voiture après leur séance de conseil. Mais dans son esprit, elle ne peut pas accepter ses défauts, et dans le sien, il ne peut pas accepter une femme qui se défend, donc sans surprise, ils ne se réconcilient pas exactement. Au lieu de cela, il rentre seul chez lui et elle fait un tour dans le véhicule de production.

Une fois qu’elle le rejoint chez lui, ils continuent à se disputer : elle blâme son comportement, il ne pense pas qu’elle puisse voir ses propres défauts. Ils dorment dans des pièces séparées et à l’insu de Tiffany, Ronald dit que si elle retourne aux États-Unis maintenant, il prévoit de garder les enfants avec lui. (En parlant des enfants, heureusement, ils sont avec sa mère pendant que tout cela se dégrade.)

Le lendemain, Tiffany ne reçoit pas les excuses qu’elle espérait. Il pense qu’il avait raison de s’énerver et elle déforme les conversations pour en faire le méchant, alors qu’elle ne regrette pas de s’être éloignée. “Connais ta place”, lui dit-il, et elle refuse d’être traitée de cette façon. Il sort et elle commence à faire ses valises pour rentrer chez elle. «Notre mariage est terminé», dit-elle.

Yara et Jovi

Le matin après la bagarre du couple à l’extérieur du club de strip-tease, la mère de Jovi, Gwen, est choquée d’apprendre qu’il n’a pas dormi dans sa chambre d’hôtel et celle de Yara. Elle est aussi complètement du côté de sa belle-fille à propos du comportement de son fils. Alors qu’elle avait des doutes sur les intentions de Yara au début et pensait qu’elle voulait juste venir en Amérique, elle a prouvé qu’elle avait tort. “Grandis, Jovi”, dit-elle en prenant bébé Mylah et en laissant le couple parler.

Pour Yara, s’il ne peut pas renoncer à faire la fête et ne peut pas faire de compromis, il veut être célibataire. Il prétend qu’il voulait juste s’amuser et admet qu’il s’attendait à la même Yara qu’il a rencontrée pour la première fois lorsqu’elle est venue en Amérique – celle qui était toujours de bonne humeur. S’il ne peut pas l’accepter telle qu’elle est, il devrait trouver une nouvelle épouse, dit-elle. Jovi ne veut pas ça et il veut être un bon mari et père, mais il ne veut pas non plus changer qui il est. Il le fera fonctionner pour Mylah, dit-il, mais elle n’est pas si sûre qu’ils le puissent.

Angèle et Michel

Après que Michael soit allé chez un médecin spécialiste de la fertilité, c’est au tour d’Angela de se rendre dans une clinique de FIV. Mais comme sa fille Skyla le dit clairement à plusieurs reprises, “vous n’obtenez pas mon œuf”. À la fin de leur rendez-vous avec le Dr Gater, un spécialiste de la fertilité, cependant, Angela semble être sur la même longueur d’onde. Il y a tout simplement trop de risques impliqués – pour Skyla en tant que donneuse et pour Angela à son âge. (Angela se rend également compte à quel point ce serait biologiquement étrange : « Ce serait le demi-frère et la tante ou l’oncle de vos enfants en même temps », dit le Dr Gater à Skyla.) Cependant, Angela craint également que Michael veuille divorcer si elle n’a pas de bébé.

