20/07/2021 à 16h01 CEST

Ronald Gonçalves

Avec le début de la Jeux olympiques Ce week-end, une nouvelle race d’athlètes espagnols préparés participera Tokyo avec l’illusion de ramener l’or à la maison. Dans plusieurs disciplines, l’équipe nationale est montrée comme une équipe forte – en particulier dans les équipes -, et Tout indique que la note obtenue à Rio 2016 sera dépassée (16 médailles).

Ceci, espérons-le, implique également la réalisation d’un plus grand nombre d’unités de la plus haute récompense. Dans la dernière édition, L’Espagne a remporté 7 médailles d’or, Oui les frais paient 1,67 euros qui obtiendront plus de 5 médailles d’or dans cette nouvelle itération. D’autre part, qui touche moins que ce chiffre est payé 2,1 eurosCependant, le nombre de possibilités augmente en tenant compte du nombre de disciplines favorables.

À cet égard, les sports d’équipe susmentionnés deviennent le principal bastion de l’Espagne puisque, avec football, basketball, handball, water polo Oui Hockey sur gazon, la sélection devrait obtenir plus d’une médaille d’or. De plus, dans les individualités, Mireia Belmonte (Natation), Saul Craviotto (Canoë-kayak), Lydie Valentin (Musculation), Jon Rahm (Le golf), Niko Shera (judo) et Sandra Sanchez (Karaté) sont des noms qui, sans aucun doute, nourrissent l’espoir de voir jusqu’à une douzaine de médailles d’or pour l’équipe nationale.