Combien de médailles l’équipe des États-Unis transporte-t-elle à Tokyo 2020 aujourd’hui, le 1er août, et comment se porte-t-elle sur le tableau des médailles des Jeux ?

Les États-Unis ont connu l’une de leurs meilleures journées aux Jeux olympiques de Tokyo. Les Américains ont remporté 13 médailles le dimanche 1er août à Tokyo. Ce fut un jour en or pour notre délégation, remportant quatre victoires. Trois en Natation et un de plus en Golf.

Caeleb Dressel se positionne comme le meilleur médaillé des Jeux Olympiques, ceci après avoir remporté cinq médailles d’or, dont deux lors de la dernière journée de compétitions en Natation (50 mètres nage libre hommes et 4×100 mètres hommes combinés). Robert Finke a remporté l’autre médaille d’or dans la poule.

La quatrième médaille d’or de la journée est tombée sur le golf. Xander Schauffele est entré dans l’histoire après être devenu le premier golfeur américain c’est l’or depuis 1900. Le Nord-Américain a terminé la compétition avec -18, restant ainsi la médaille d’or.

Six médailles d’argent et trois autres médailles de bronze ont orné un grand jour pour notre pays. Les médailles d’argent étaient avec : Fred Kerley (Athlétisme-100 m hommes), Raven Saunders (Athlétisme-Put lancer femmes), MyKayla Skinner (Gymnastique artistique-Saut femmes), Katherine Nye (haltérophilie-76kg femmes), Hannah Roberts (BMX-Free Run femmes) et les femmes Relais 4×100 mètres quatre nages en Natation.

Les bronzes sont allés à KRysta Palmer sur le tremplin féminin de 3 mètres, la gymnaste Sunissa Lee, ainsi que l’équipe masculine de fleuret.

Les États-Unis dépassent le Japon

Avec ce jour-là, Les États-Unis ont réussi à dépasser le Japon dans le tableau des médailles, et bien qu’ils soient toujours en dessous de la Chine (pays qui a également connu une belle participation dimanche), rêve encore de pouvoir passer aux Asiatiques.

L’Union américaine a un total de 20 médailles d’or, 23 d’argent et 16 de bronze, un total de 59 médailles jusqu’au 1er août 2021. La Chine reste leader du tableau des médailles avec 24 médailles d’or, 14 d’argent et 13 de bronze. Le troisième est le Japon avec 17 médailles d’or, cinq d’argent et neuf de bronze.