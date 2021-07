Combien de médailles l’équipe des États-Unis transporte-t-elle à Tokyo 2020 aujourd’hui, le 30 juillet, et comment se porte-t-elle sur le tableau des médailles ?

in

La joute estivale de Tokyo 2020 se poursuit et les États-Unis veulent rester la nation la plus puissante du monde, quelque chose qui lui a coûté après 7 jours de compétition, où les géants asiatiques, Chine et Japon, dominent jusqu’à présent.

Et ce, malgré le fait que l’Union américaine ait dominé les deux derniers cycles olympiques à Rio et à Londres, à savoir Pékin 2008 où elle a été dépassée par la Chine. Tokyo 2020 pourrait être difficile pour le pays des Stars and Stripes.

Les Américains sont actuellement avec 14 médailles d’or, 16 d’argent et 11 de bronzeÊtre celui qui a remporté le plus de médailles au total jusqu’à présent, mais en dessous du Japon et de la Chine, qui ont surpris notre peuple dans diverses disciplines.

Ils ne contrôlent plus complètement la natation

Une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont à la troisième place du tableau des médailles après 7 jours de compétition, C’est parce qu’ils ne sont plus les rois de la natation. Les distances ont été raccourcies et bien qu’ils soient toujours en haut du tableau des médailles en natation, la réalité est qu’ils sont actuellement à égalité avec l’Australie en or.

A Rio 2016, Les États-Unis ont remporté un total de 13 médailles d’or menées par Michael Phelps et Katie Ledecky. A Tokyo, ils ont vu comment l’Australienne Ariarne Titmus a déjà arraché deux médailles d’or à Ledecky. Le grand espoir des Etats-Unis repose sur les épaules de Caeleb Dressel, qui compte deux médailles d’or et cherchera à conquérir les poules dans encore plus d’épreuves.