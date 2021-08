Combien de médailles l’équipe des États-Unis transporte-t-elle à Tokyo 2020 aujourd’hui, le 6 août, et comment se porte-t-elle sur le tableau des médailles des Jeux ?

Dans la dernière ligne droite des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Les États-Unis ont à nouveau récolté d’importantes médailles, dont deux d’or, une d’argent et quatre de bronzeCependant, cela ne l’a pas aidé à se rapprocher de la Chine, qui a également récolté deux autres médailles d’or.

Depuis jeudi soir (Tokyo demain), Les filles nord-américaines de volleyball de plage April Rossi et Alexandra Klineman ont obtenu la marque en remportant la médaille d’or après avoir battu le duo australien de Taliqua Clancy et Mariafe Artacho del Solar en deux sets.

Gable Steveson a apporté une joie matinale de plus à ceux de notre pays. Le lutteur a battu le concurrent géorgien Geno Petriashvili dans la catégorie des 125 kg. C’était tout sourire. Les États-Unis étaient déjà à trois médailles d’or de la Chine.

Le relais 4×100 féminin n’a pas déçu et dans un combat intense avec la Jamaïque, il a réussi à accrocher la médaille d’argent, nettoyant un peu ce qui était un fiasco dans le 4×100 masculin, qui a été exclu de la finale. Allyson Félix est entrée dans l’histoire avec une médaille de bronze au 400 mètres, Paul Chelimo a obtenu la même médaille au 5 000 mètres, Ariel Torres a obtenu une médaille historique en Kata et le combattant Kyle Dake a complété les bronzes.

Cependant, la nuit de Tokyo (demain aux Etats-Unis) a également décerné deux médailles d’or à la Chine. Premier de l’équipe masculine de tennis de table, et plus tard au lancer du javelot féminin avec Liu Shinying.

Tableau des médailles des USA aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 AS USA

Les dernières opportunités

S’il ne se passe rien d’étrange, La Chine accrochera la médaille d’or dans la plate-forme masculine de 10 mètres et aura deux opportunités dans la boxe de la branche féminine, ce qui peut mener jusqu’à huit médailles d’or au pays des Stars and Stripes, cependant, Les États-Unis contesteront les finales de basketball masculin et féminin, de volleyball intérieur féminin, de baseball et de water-polo dans la branche féminine. Mais il a aussi d’autres balles comme le golf (Nelly Korda mène), la boxe (Keyshawn Davis avancé en finale), la lutte (Kyle Snyder est en finale des 97 kg en lutte) et le 4×400 de la branche féminine.

Les Etats-Unis devront toucher la perfection en clôture de Tokyo 2020 Si vous ne voulez pas que la même chose se produise à Pékin 2008, lorsque la Chine vous a arraché le tableau des médailles.