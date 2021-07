Combien de médailles l’équipe GB a-t-elle remportées aux derniers Jeux olympiques ? Combien pourraient-ils en gagner à Tokyo ?

L’équipe GB n’a pas fixé d’objectif de médailles pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, mais elle espère malgré tout créer plus de souvenirs en or.

Le chef de mission Mark England affirme que la pandémie de Covid-19 a rendu impossible de prédire à quel point les athlètes britanniques seront compétitifs cet été.

.

Dina Asher-Smith sera l’un des grands espoirs de médaille de Team GB

Alors que certains auront naturellement du mal à cause des problèmes des 18 derniers mois, d’autres seront sans aucun doute à la hauteur de l’occasion et revendiqueront la gloire.

Après des performances difficiles aux Jeux, l’équipe GB a été superbe lors des trois derniers Jeux olympiques.

Ils ont remporté 19 médailles d’or sur un total de 51 médailles aux Jeux de 2008 à Pékin et ils ont excellé à domicile à Londres 2012, remportant un record de 29 médailles d’or sur un total de 65.

L’équipe britannique a ensuite remporté son plus grand nombre de médailles aux Jeux de 2016 à Rio, remportant 67 médailles, dont 27 d’or.

Tableau des médailles des Jeux olympiques d’été de tous les temps

États Unis: 1 022 médailles d’or, 2 523 au total

Union soviétique: 395 médailles d’or, 1 010 au total

Grande Bretagne: 263 médailles d’or, 851 au total

France: 212 médailles d’or, 716 au total

Allemagne: 191 médailles d’or, 615 au total

Italie: 206 médailles d’or, 577 au total

Chine: 224 médailles d’or, 546 au total

Australie: 147 médailles d’or, 497 au total

Suède: 145 médailles d’or, 494 au total

Hongrie: 175 médailles d’or, 491 au total

Les derniers Jeux olympiques ont vu l’équipe britannique terminer derrière les États-Unis au tableau des médailles, battant la Chine, la Russie et l’Allemagne en deuxième position.

Il s’agissait de leur plus grande performance depuis les Jeux de 1908 où seulement 22 nations s’affrontaient.

Tokyo représentera de nombreux défis pour les athlètes britanniques, mais ils sont prêts à emmener une équipe de 375 au Japon – neuf de plus qu’à Rio.

La nation espère remporter autant de médailles que possible et l’équipe GB aura de nombreux noms de stars en action.

10 stars de la Team GB sur le point de briller à Tokyo

Adam Tourbé

Après avoir bondi sous les 57 secondes et réalisé les 20 meilleurs temps de l’histoire, Peaty semble pratiquement certain de défendre son titre sur 100 m brasse – plus que probablement avec un nouveau record du monde en plus. Telle est l’étendue de sa domination que ses rivaux sont déjà résignés à se battre pour l’argent.

Seonaid McIntosh

La tireuse d’Édimbourg se rend à Tokyo en tant que numéro un mondial en titre et championne du monde du 50 m couché, et un solide pari de médailles dans l’épreuve féminine de carabine 3×50. McIntosh, qui participera également à la carabine à air comprimé 10 m, a également remporté la première médaille d’or de la Grande-Bretagne en Coupe du monde en 2019.

Dina Asher Smith

Déjà la Britannique la plus rapide de l’histoire, Asher-Smith a l’habitude de se montrer à la hauteur et elle devra être dans la forme de sa vie à Tokyo pour affronter l’Américaine Gabby Thomas, qui a signé le deuxième temps le plus rapide de l’histoire. sur 200 m aux essais américains, et la vétéran jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a fait de même au 100 m à Kingston.

Pat McCormack

McCormack s’est avéré être une classe à part de la plupart de ses rivaux olympiques au cours de ce cycle prolongé et commencera comme un favori clair pour l’or en boxe poids welter. Sa récente victoire contre le Russe Andrey Zamkovoy – qui lui a refusé l’or mondial en 2019 – était un signe clair de son intention d’aller jusqu’au bout dans la capitale japonaise.

Jason et Laura Kenny

L’histoire est au rendez-vous pour le couple en or du cyclisme à Tokyo. Laura Kenny est derrière les cinq médailles d’or de Dame Katherine Grainger sur la liste nationale de tous les temps, tandis que Jason compte actuellement sept médailles olympiques, une de moins que le total de huit de Sir Bradley Wiggins en carrière, avec toutes les chances que les deux records soient au moins assorti.

Max Whitlock

Après avoir remporté deux médailles d’or extraordinaires à Rio, Whitlock s’est concentré sur son arçon favori pour Tokyo. Malgré sa récente chute à son retour à la compétition aux Championnats d’Europe, le joueur de 28 ans commencera comme favori – mais pourrait être poussé jusqu’au bout par l’étoile montante irlandaise Rhys McClenaghan.

Marron Ciel

Brown, qui aura 13 ans ce mois-ci, deviendra la plus jeune olympienne d’été de Grande-Bretagne lorsqu’elle participera à la compétition de skateboard park. Mais le jeune prodige a toutes les chances de remporter une médaille, s’étant qualifié à la troisième place et ayant également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde à Sao Paulo en 2019.

Hélène Glover

Glover a remporté des médailles d’or consécutives en aviron avec Heather Stanning en 2012 et 2016 avant de prendre sa retraite pour fonder une famille. Tentés de lancer un retour, Glover et sa nouvelle partenaire Polly Swann se sont élancées vers l’or européen en avril, soulevant la perspective d’une troisième médaille remarquable pour la joueuse de 35 ans au Japon.

Jade Jones

Jones était adolescente lorsqu’elle a remporté sa première médaille d’or olympique en taekwondo à Londres 2012, et a poursuivi son triomphe à Rio quatre ans plus tard. Aujourd’hui âgé de 28 ans et également champion du monde en titre, Jones est un grand favori pour remporter un troisième titre olympique consécutif sans précédent.