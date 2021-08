Combien de médailles les États-Unis ont-ils à Tokyo 2020 aujourd’hui, le 2 août, et comment se portent-ils sur le tableau des médailles ?

in

La production de médailles a diminué ce lundi 2 août pour la délégation des États-Unis aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, car après avoir connu l’une de ses meilleures journées, Team USA vient d’ajouter un total de 5 médailles lors de la 10ème journée de compétition dans la capitale japonaise, rester à la deuxième place du tableau des médailles au concours olympique.

Jade Carey était l’une des deux athlètes à avoir remporté l’or ce lundi et l’une des plus remarquables de la journée, comme a remporté la médaille d’or au test au sol en gymnastique artistique, pour y ajouter la troisième médaille d’or américaine dans cette discipline, dans laquelle le retour de Simone Biles était également annoncé pour la dernière compétition individuelle.

L’autre médaille d’or du jour était en charge de Valarie Allman, qui a accroché la médaille, après avoir terminé en première position de la grande finale du lancer du disque féminin, tandis que les médailles d’argent de Kendra Harrison, au 100 m haies et Adeline Gray, à la Lucha Libre, en plus des Robles de bronze de Sarah, en haltérophilie, ont complété la Récolte américaine ce 2 août.

Outre les médailles olympiques, quelques nouvelles ont secoué la délégation américaine ce lundi, alors que Le retour de Simone Biles à la compétition a été annoncé, après s’être retiré des dernières finales individuelles et il a été révélé qu’il participera à la finale de la poutre ce mardi; tandis que l’autre nouvelle était la défaite des États-Unis contre le Canada, en demi-finale du tournoi de football, qui a laissé l’USWNT hors de la possibilité de l’or.

Médaillés des États-Unis, lundi 2 août

– Jade Carey, Gymnastique Artistique, sol (or)

– Valarie Allman, lancer du disque féminin (or)

– Kendra Harrison, Athlétisme, 100m haies (Argent)

– Adeline Gray, Lucha Libre, catégorie 76kg (argent)

– Sarah Robles, Haltérophilie, Femmes +87 (Bronze)

Table des médailles, lundi 2 août

Après avoir obtenu 5 médailles lors de la 10e journée de compétition à Tokyo 2020, Les États-Unis ont 22 médailles d’or, 27 d’argent et 17 d’or, pour un total de 64 médailles et étant, jusqu’à présent, la délégation avec le plus de médailles, cependant elle est en deuxième position en raison du fait que la Chine la surpasse en nombre de médailles d’or.

Voici comment se déroule le tableau des médailles de Tokyo 2020, après 10 jours de compétitions :

Tableau des médailles de Tokyo 2020 au 2 août

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

Chine 29 17 16 62 États-Unis 22 25 17 64 Japon 17 6 ​​10 33 Australie 14 3 15 33 Comité olympique russe 12 21 17 50