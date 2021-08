Combien de médailles les États-Unis ont-ils remportées à Tokyo 2020 aujourd’hui, le 3 août, et comment se portent-ils sur le tableau des médailles ?

Il a culminé un jour de plus aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et après onze jours de compétitions, le tableau des médailles a déjà pris forme pour la semaine dernière à la foire olympique, où la Chine a dominé ces derniers jours et Les Etats-Unis n’ont pas pu se rapprocher pour prendre le dessus et ce mardi 3 août, ils ont de nouveau clôturé en deuxième position après avoir additionné un total de 9 médailles.

Deux ors, trois argents et cinq bronzes ont été au décompte de ce mardi, où la puissance féminine a de nouveau brillé, car huit des neuf médailles ont été remportées dans des disciplines féminines et où Tamara Mensah et Athing Mu ont brillé après avoir remporté une paire de médailles d’or à la liste sur le territoire japonais.

Rai Benjamin, Chris Nilsen et Rai Benjamin, ont remporté des médailles d’argent; tandis que Simone Biles a remporté les médailles de bronze, aux côtés de Gabby Thomas, Raevyn Rogers Cycling Team USA, pour compléter les médaillés américains ce mardi 4 août.

En plus de l’or pour la délégation américaine, Athing Mu était à l’honneur lors de cette journée de compétitions, alors que la médaille d’or était accrochée dans une épreuve que les États-Unis n’avaient plus remportée depuis les Jeux olympiques de 1968 au Mexique. Simone Biles était l’autre protagoniste, faisant son retour et remportant la médaille de bronze.

Médaillés des États-Unis, mardi 3 août

– Tamyra Mensah, Lutte, 68kg Femmes (Or)

– Athing Mu, Athlétisme, 800m Plat Femmes (Or)

– Brittney Reese, Athlétisme, Saut en longueur Femmes (Argent)

– Rai Benjamin, Athlétisme, 400m haies Hommes (Argent)

– Chris Nilsen, Athlétisme, Saut à la perche Hommes (Argent)

– Team USA, Cyclisme, Poursuite par équipes Femmes (Bronze)

– Simone Biles, gymnastique artistique, poutre d’équilibre femmes (bronze)

– Gabby Thomas, Athlétisme, 200m Plat Femmes (Bronze)

– Raevyn Rogers, Athlétisme, 800m plat femmes (bronze)

Table des médailles, mardi 3 août

Après avoir dépassé leur marque de la veille avec 9 médailles, les États-Unis ont de nouveau clôturé la journée en deuxième au tableau des médailles olympiques de Tokyo 2020, avec un total de 24 médailles d’or, 28 d’argent et 21 de bronze, pour compléter le total de 73 médailles, qui ne suffisent pas à surpasser la Chine

Voici comment se déroule le tableau des médailles de Tokyo 2020, après 11 jours de compétitions :

Tableau des médailles de Tokyo 2020, 3 août

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

Chine 32 21 16 69 États-Unis 24 28 21 73 Japon 19 6 11 36 Australie 14 4 15 33 Comité olympique russe 13 21 18 52