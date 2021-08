Combien de médailles l’Espagne a-t-elle à Tokyo 2020 et comment se classe-t-elle au tableau des médailles des Jeux Olympiques ?

Damián Quintero, Fátima Galvez, Alberto Fernández et Sandra Sánchez, sont des noms que la presse espagnole et mondiale ont pris pour se hisser sur le podium du Jeux olympiques de Tokyo 2020. Tous les gagnants et la place de l’Espagne dans le tableau des médailles jusqu’à ce vendredi 6 août, nous vous le dirons ci-dessous.

Les médailles d’Espagne

Il y a quinze médailles que l’Espagne a ajoutées jusqu’à présent et tout un pays est ravi de surpasser la performance à Rio 2016, où il en a ajouté 17. Pour l’instant il y a trois or, cinq bronze et cinq argent (13) plus deux qui définiront sa couleur prochainement (en attendant le foot féminin et le water-polo). Passons en revue les disciplines dans lesquelles l’Espagne a gagné :



L’Espagne et les médailles à Tokyo 2020

MÉDAILLE



CONCURRENT



SPORT

Or Fátima Galvez et Alberto Fernández Tir olympique Or Alberto Ginés López Escalade sportive Or Sandra Sánchez Jaime Kárate Argent Rayderley Zapata Gymnastique artistique Argent Teresa Portela Canoë Sprint Argent Maialen Chourraut Kayak Slalom Argent Adriana Cerezo Bronze Tennis Pablo Iglesias Taekwondo Argent Dáreñ Peleteiro Athlétisme Bronze David Valero Serrano VTT Bronze Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez García-Paz Voile Bronze Joan Cardona Méndez Voile Espagne dans le tableau des médailles de Tokyo 2020

Un niveau général, L’Espagne reste à la vingtième place du tableau des médailles. Elle est précédée de la Jamaïque et suivie de la Suisse. Pendant ce temps, la première place est la Chine, la deuxième les États-Unis et la troisième le Japon. Découvrez le tableau complet des médailles sur notre site internet.

L’Espagne au tableau des médailles de Tokyo 2020

Endroit

Pays

Or

Argent

Bronze

Total

1 Chine 36 26 17 79 2 États-Unis 31 36 31 98 3 Japon 24 11 16 51 4 Royaume-Uni 18 20 20 58 5 ROC 17 23 22 62 6 Australie 17 6 ​​21 44 7 Italie 10 10 18 38 8 Allemagne 9 11 16 36 9 Pays-Bas 9 10 12 31 10 France 7 11 9 27 11 Nouvelle-Zélande 7 6 6 19 12 Canada 6 6 10 22 13 Corée du Sud 6 4 9 19 14 Cuba 6 3 4 13 15 Hongrie 5 7 5 17 16 Brésil 4 4 8 16 17 Pologne 4 4 ​​4 12 18 République tchèque 4 3 2 9 19 Jamaïque 4 1 3 8 20

Espagne

3 5 5 13