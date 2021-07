Combien de médailles sont remises aux JO de Tokyo ?

in

19/07/2021 à 18:51 CEST

Les Jeux olympiques de Tokyo sont considérés comme l’un des événements les plus importants de l’année pour les athlètes du monde entier. Le concours international aura lieu du 23 juillet prochain au 8 août et en récompense, des millions de médailles seront décernées.

Les médailles d’or, d’argent et de bronze représentent non seulement une représentation d’honneur pour les athlètes, mais aussi cette année elles sont devenues un moyen pour le Japon à travers elles. montrez votre culture et faites appel au reste du monde.

Cette année, ils ont été créés 5000 médailles environ et pour sa production, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo a réalisé le « Tokyo 2020 Medal Project », qui consistait à collecter de petits appareils électroniques tels que des téléphones portables utilisés dans tout le Japon. Devenant ainsi, lors des premiers Jeux Olympiques de l’histoire où les citoyens sont impliqués dans la création des médailles et dans leur fabrication avec des métaux recyclés.

Tokyo 2020 espère qu’à la suite de ce projet un société durable et respectueuse de l’environnement, devenant l’un des héritages des Jeux de Tokyo 2020.