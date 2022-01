Combien de miel ! Belinda offre au chanteur Christian Nodal une surprise romantique pour son 23e anniversaire – El Sol de México

Près de deux ans après Belinda et Nodal commenceront leur parade nuptiale, tout semble aller de mieux en mieux, car ils ont montré que Ils sont toujours très amoureux, la preuve en sont les fêtes amoureuses et les rendez-vous qu’ils ont organisés tout au long de leur relation.

Malgré que L’anniversaire de Christian est encore un jour, Beli s’est avancée et a commencé à célébrer son fiancé, qui est sur le point d’avoir 23 ans.

️ Raúl Araiza testé positif au Covid ; Paul Stanley pourrait être infecté

C’est comme ca, le couple a sucré leurs fans avec tellement de miel qu’ils ont renverséparce que dans leurs réseaux sociaux, ils se vantaient de la surprise romantique.

Belinda a partagé une vidéo dans laquelle Nodal apparaît tenant plusieurs ballons d’hélium en or, argent et noir, les couleurs préférées du chanteur.

« Joyeux pré anniversaire. Fais tes voeux à l’univers »Belinda a écrit à côté de la vidéo dans laquelle la chanson joue en arrière-plan « Infini », à partir de Jaymes jeuneen regardant Nodal lâcher les ballons.

En outre, La chanteuse de 32 ans a décoré plusieurs coins de sa maison avec plus de ballons et placé des bougies qui formaient la phrase « Je t’aime ».

️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Dans un autre clip partagé par Christian Nodal peut voir les tourtereaux jouer avec des ballons et profiter d’une soirée romantique et relaxante, au rythme des chansons de Lady Gaga et Iván Cornejo.

Sans aucun doute tous deux profitent de chaque date spéciale pour célébrer avec style et montrer leur amour.