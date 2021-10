Combien de miles cela coûte-t-il de monter sur le bateau de Kapp’n à l’ACNH ?

Capture d’écran : Nintendo

Rien n’est gratuit dans ce monde. Alors pourquoi tout, sans parler des transports en commun, serait-il gratuit dans un monde de jeu vidéo idyllique conçu pour l’évasion ? Lorsque Animal Crossing: New Horizons aura bientôt la possibilité de prendre un ferry, ces trajets ne seront pas gratuits.

La simulation de vie extrêmement populaire de Nintendo, qui, selon certains, est un microcosme représentatif si simplifié du capitalisme, recevra un tas de nouveautés le mois prochain, y compris le personnage de passeur préféré des fans, Kapp’n. Et il facture un tarif relativement élevé – à hauteur de 1 000 Nook Miles par trajet – pour ses services. Certains joueurs ont rechigné sur le prix. D’autres y voient une opportunité de commencer à accumuler des Nook Miles. Mais tout le monde est d’accord : oui, pas gratuit.

Qui diable est Kapp’n et pourquoi est-il si cher ?

Kapp’n, comme tous les autres personnages d’Animal Crossing qui ne sont pas contrôlés par un humain IRL, est un animal anthropomorphe, dans ce cas, une tortue. Il existe depuis le bon vieux temps, apparaissant pour la première fois en 2002 Animal Crossing pour le Nintendo GameCube. Il est connu pour chanter des chants de marins, et aussi pour être un genre de fluage.

Lorsque Animal Crossing: New Horizons a été lancé en mars 2020 et a offert à chacun une évasion au moment exact où il en avait besoin, Kapp’n ne faisait pas partie de la liste initiale des PNJ. Un an et demi plus tard, face à une sécheresse prolongée du contenu de New Horizons, certains joueurs se sont demandé pourquoi Kapp’n et d’autres piliers d’Animal Crossing, comme Brewster et son twee coffee shop, manquaient toujours au jeu. Plus tôt ce mois-ci, Nintendo a confirmé dans une vitrine numérique que bon nombre des principaux absents viendraient à New Horizons pour la mise à jour très attendue du jeu le 5 novembre.

Les détails du rôle de Kapp’n sont en grande partie secrets jusqu’à ce qu’il soit réellement dans le jeu, mais dans l’ensemble, il vous emmènera vers diverses îles dans la même veine que la fonctionnalité Mystery Tour de New Horizon. (Notamment, Mystery Tours vous permet de cultiver des fruits qui ne poussent pas naturellement sur votre île.)

Et que pensent les gens de ça ?

Généralement, les joueurs sont mélangés. Sur Twitter, le streamer Kkaislider, qui diffuse sur Twitch un « chaos sain » autoproclamé sous la poignée Kairi, a exhorté les joueurs à commencer à économiser Nook Miles « bc Kapp’n prend 1000 par trajet en bateau [smiling_face_with_tear emoji]. » La streameuse Twitch Fwoggyholly a exprimé des sentiments similaires, affirmant sur Twitter qu’elle était « choquée et consternée » par le fait qu’elle « devrait en fait gagner quelque chose [sob emoji]” dans Animal Crossing: New Horizons.

Bien que les miles soient faciles à gagner, ils peuvent prendre un certain temps à s’accumuler, et pour les joueurs disposant de moins de ressources ou de temps, cela rendrait l’activité plus occasionnelle.

En revanche, certains joueurs sont moins concernés, notant qu’ils ont déjà près de 100 000 Nook Miles, voire plus, en banque. (Une personne a posté une capture d’écran montrant un solde de compte de 455 990 Miles. Euh, Kapp’n a-t-il un tarif de première classe ?) Pour ces joueurs, Kapp’n peut aussi bien facturer des centimes.

Et bien sûr, dans le grand schéma des choses, 1 000 Nook Miles – bien sûr, rien à se moquer – ne fera probablement pas sauter la banque, en particulier pour les joueurs qui ont suivi le jeu avec diligence depuis le lancement. Animal Crossing: New Horizons récompense Nook Miles pour avoir accompli toutes sortes de tâches et de tâches. Vous obtiendrez quelques centaines pour l’achat ou la vente d’un article pour la première fois. Vous pouvez en obtenir quelques centaines de plus pour des tâches telles que visiter l’île d’un ami, changer le drapeau de votre île ou assister à l’un des concerts de KK Slider. Vous obtenez même 2 000 pour vous connecter au jeu le jour de votre anniversaire.

Capture d’écran : Nintendo

Ce qui semble avoir le plus frappé les gens, c’est que les services de ferry de Kapp’n coûtent plus cher que prévu dans Animal Crossing: New Horizons. Il existe déjà un service similaire : Dodo Airlines, qui pour 2 000 Miles vous emmènera sur une île mystérieuse. Sans savoir ce que pourraient impliquer les nouvelles îles Mystère, et étant donné que ses avantages précédents sont déjà dispersés dans New Horizons, il est difficile d’imaginer ce qui rendrait ses honoraires intéressants.

Mais aussi, vous me dites sérieusement que conduire un esquif coûte deux fois moins cher qu’un avion personnel ? Sors d’ici! (L’Aircraft Owners and Pilots Association estime que l’exploitation d’un petit Cessna privé, l’avion du monde réel le plus similaire à ce que Wilbur de Dodo Airlines vole à New Horizons, coûte au moins 22 530 $ par an.) Kapp’n exploite évidemment ces bateaux à un supplément sérieux.

Il y a aussi le fait que – si, très bien, nous transformons Animal Crossing en un corollaire du monde réel – les ferries offrent historiquement un service aux régions démographiques aisées au détriment des régions qui ont désespérément besoin d’un accès au transport en commun. À New York, par exemple, le réseau de ferries de la ville est subventionné à raison de 10 $ par trajet, ce qui représente un coût total de 600 millions de dollars sur trois ans. Comme l’a noté Gothamist, les ferries de la ville desservent les quartiers déjà connectés à un transport en commun fiable.

Les riches s’enrichissent et ils peuvent aller où ils veulent, quand ils le veulent. Tout le monde est laissé sur les quais. Animal Crossing : New Horizons : un microcosme représentatif si simplifié du capitalisme, en effet.