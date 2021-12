Dans le monde il y a une quantité vraiment incroyable de livres , dont beaucoup peuvent également être trouvés dans l’Internet pour ne pas les perdre et les transmettre aux générations futures. Cependant, si nous voulons faire le contraire et choisir d’imprimer toutes les informations sur le web pour ne pas les perdre, Combien de papier faudrait-il pour imprimer l’intégralité d’Internet ?

Combien de papier faudrait-il pour imprimer l’intégralité d’Internet ?

Bien que pour beaucoup, l’Internet C’est toujours un outil qui nous pousse d’une manière ou d’une autre à nous séparer de plus en plus du monde réel, la vérité est que grâce au World Wide Web pouvons interagir avec les gens c’est à des kilomètres, travailler, s’informer ou encore se consacrer à des moments de loisirs.

Entre les pages web, les réseaux sociaux ou les plateformes, Internet s’est développé pour stockent actuellement des milliards de pages Web, quelque chose qui a été déplacé ou converti en papier pourrait entraîner un nombre incroyablement élevé. Mais, Combien de papier économisons-nous ? Est-ce que tuCombien de papier Internet occuperait-il s’il était imprimé dans un livre massif ?

C’est ainsi que le calcul a été fait

Cette question était au centre d’une étude publiée en 2015 dans le Journal of Interdisciplinaire Science Subjects. Selon George Harwood et Evangeline Walker, étudiants à l’Université de Leicester au Royaume-Uni, ouais chaque page Web pourrait être imprimée sur 15-30 pages de papier, le monde entier d’Internet pourrait être contenu entre 68,1 et 136 milliards de pages A4.

Comment les deux élèves ont-ils fait ce calcul ? Simplement calculé le nombre de pages indexées sur le web (il y avait environ 4,54 milliards de pages en 2015) et utilisé ce site .

De ce calcul Combien d’arbres faudrait-il pour imprimer toutes les informations estimé trouvé sur le World Wide Web. En supposant que chaque page Web tient sur 15 feuilles de papier et que chaque arbre est capable de créer 17 rames de papier, environ 8 millions d’arbres seraient nécessaires (une très petite quantité par rapport au nombre d’arbres dans la forêt amazonienne par exemple).

Quoi qu’il en soit, certainement une réponse très approximative, mais au cas où vous vous poseriez la question, c’est la réponse à votre question même s’il est également vrai que de nombreux sites Web qui apparaissent indexés sur Internet ne sont plus opérationnels ce qui est pris en compte, réduirait de près de moitié le nombre de pages pouvant être imprimées et puis aussi le coût du papier qui resterait dans un peu plus de 50 milliards de pages, un chiffre qui pourtant, continue d’être élevé.