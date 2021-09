Combien de pilotes prennent parti dans la lutte pour le titre entre Hamilton et Verstappen ? · Fans de course

Lewis Hamilton, Max Verstappen et leurs équipes ne laissent aucune opportunité de marquer des points inexploitée dans leur combat pour le championnat.

Mercedes et Red Bull ont déjà fait un usage tactique des coéquipiers des prétendants au titre à certains moments de la saison. Lorsqu’on lui a demandé, Sergio Perez n’a pas tardé à laisser Verstappen et Valtteri Bottas a fait de même pour Hamilton. Ils ont même retardé les pilotes de leurs rivaux en cas de besoin, tout en restant dans les limites de ce qui est considéré comme acceptable.

Mais alors que l’implication des coéquipiers des prétendants au titre est à prévoir, les pilotes d’autres équipes jouant des rôles similaires sont potentiellement plus controversés.

En théorie, chaque pilote est là pour faire passer l’intérêt de son équipe et lui-même en premier. Dans la pratique, les relations entre les équipes brouillent les frontières de ces intérêts. Et la nature des courses de Formule 1 modernes signifie que les pilotes peuvent avoir un effet significatif sur les courses de leurs rivaux par des actions subtiles qui n’ont pas besoin d’être aussi évidentes que de quitter la ligne pour défendre leur position.

Le Grand Prix de Russie a fourni un exemple. Au début de la course, Bottas, parti 16e, a rattrapé Pierre Gasly, dont l’équipe AlphaTauri appartient à Red Bull. Verstappen apparut bientôt derrière eux.

Bottas a passé beaucoup de temps derrière Gasly. En peu de temps, Verstappen a dépassé Bottas et, deux tours plus tard, Gasly également. Mais Bottas n’a jamais réussi à contourner l’AlphaTauri avant de faire son premier arrêt au stand au 28e tour. Gasly s’est-il plus battu contre la Mercedes que contre la voiture de son équipe sœur ?

Les messages entre Gasly et l’ingénieur de course Pierre Hamelin indiquent que ses priorités impliquaient plus que sa propre progression. Alors qu’il accélérait à la sortie du virage 12 au huitième tour, Gasly s’est fait dire « Max n’est pas notre course » ; le pilote Red Bull l’a dépassé au virage suivant.

Alors qu’on a dit à Gasly de ne pas courir Verstappen et d’essayer à la place de suivre la Red Bull devant les voitures devant lui, il n’a pas reçu de message similaire concernant Bottas. C’était malgré le fait que la Mercedes soit au moins aussi rapide que la Red Bull (en effet, pendant le week-end, Red Bull a déclaré que Mercedes était plus rapide) :

LapVoiceMessage4HamelinVous avez Bottas derrière vous maintenant, Bottas derrière. Leclerc [unclear] 6.4HamelinNous allons bien pour le moment. D’accord pour le moment.5HamelinD’accord, Bottas a le DRS derrière.5HamelinEt vous pouvez envisager un peu de décollage également dans le virage 10.5HamelinIl y a un peloton très serré devant vous. Ils sont tous derrière Raikkonen.5HamelinToujours très proche derrière.6HamelinLe seul endroit où Leclerc est plus rapide est le virage 10.6HamelinVerstappen dépasse Bottas

Bon maintenant nous avons Max derrière et Bottas derrière lui. Direct derrière est Max.7HamelinÉvidemment Bottas est toujours très proche derrière Max.8GaslyÀ quelle distance est Bottas et Max?8HamelinTrès, très proche. Quelques dixièmes.8HamelinBottas est désormais à cinq dixièmes de Max. Et Max n’est pas notre race.9HamelinVerstappen dépasse Gasly

Ok Pierre essayons de le suivre maintenant.9HamelinEt Max a 1,1 maintenant.10HamelinBottas a le DRS. Et il y a une grosse bagarre devant entre Max, Vettel et Leclerc.

Interrogé par . s’il avait essayé d’aider Verstappen, Gasly a répondu : « Ce n’était pas notre course. Il y avait plus d’avantages pour nous à dépasser les voitures devant nous qu’à essayer de le combattre. C’est peut-être le cas, mais il est difficile de prétendre qu’il n’en était pas de même pour Bottas.

Rapport: “Lewis et Valtteri sont des coéquipiers pour moi comme l’est Nicholas”, déclare Russell après des entretiens “privés” avec Wolff

Gasly a déployé peu d’efforts pour garder Bottas derrière. Les dépassements sont souvent si difficiles en Formule 1 qu’un pilote de premier plan n’a pas nécessairement à travailler dur pour se défendre d’un rival plus rapide. Faire passer une voiture peut donc donner un avantage significatif : Verstappen avait 12 secondes d’avance sur Bottas au moment de son ravitaillement.

Alors que les pilotes aidant leurs coéquipiers de cette manière sont un spectacle typique, il est moins courant de le voir entre les pilotes de différentes équipes. Cela arrive, cependant, et pas seulement avec Red Bull : au Grand Prix de Monaco en 2018, le pilote junior Mercedes Esteban Ocon a laissé Lewis Hamilton le dépasser lorsqu’il est sorti des stands.

L’explication d’Ocon était à peu près la même que celle de Gasly trois ans plus tard. “Cela ne servait à rien pour nous de perdre du temps contre lui”, a-t-il déclaré. Mais il était peu probable qu’Ocon perde de temps en gardant son rival derrière sur une piste aussi étroite que Monaco. En effet, laisser passer Hamilton lui a coûté plus d’une seconde.

La Formule 1 est théoriquement contestée par 10 équipes rivales, mais des exemples comme ceux-ci montrent que la distinction entre les concurrents n’est pas toujours claire. Il existe des lignes d’influence entre les équipes qui ne sont pas nécessairement aussi claires que deux tenues partageant le même propriétaire.

Mercedes a un pilote junior, George Russell, qui plus tôt cette saison a décrit Hamilton et Bottas comme étant des coéquipiers au même titre que son collègue pilote Williams Nicholas Latifi. Comment va-t-il réagir si Verstappen et Hamilton (dont nous savons maintenant qu’il sera son véritable coéquipier l’année prochaine) apparaissent dans ses rétroviseurs ? De même, Ocon, qui conduit pour Alpine à moteur Renault, reste sous contrat avec Mercedes.

L’année prochaine, un quart du domaine aura des liens avec Red Bull sous une forme ou une autre. Outre ses deux pilotes et le duo AlphaTauri, Alexander Albon sera de retour chez Williams. Bien que son contrat Red Bull soit suspendu pour cette saison, il restera sous contrat à long terme avec l’équipe et devrait continuer à porter les couleurs de Red Bull.

Ce n’est pas seulement un problème pour les prétendants au titre non plus. Ferrari a des pilotes juniors chez Alfa Romeo (Antonio Giovinazzi) et Haas (Mick Schumacher). A eux deux, Red Bull, Mercedes et Ferrari ne représentent peut-être que six des 20 pilotes, mais leur influence couvrira la majorité de la grille l’année prochaine.

Si chacune de ces trois équipes a un concurrent dans la lutte pour le titre l’année prochaine, la F1 pourrait ressembler aux dernières saisons du DTM, chaque pilote de premier plan pouvant compter sur plusieurs autres alignés sur le même constructeur pour obtenir de l’aide. La controverse du « poussez-le dehors » au Red Bull Ring il y a quelques années a montré à quel point une équipe de cette série était prête à aller dans sa quête du championnat.

Jusqu’où les pilotes sont-ils autorisés à aider les rivaux de différentes équipes ? C’est un domaine délicat pour la police. Le Code Sportif International interdit la « manipulation de compétitions » qui se définit comme « un montage, un acte ou une omission intentionnelle visant à altérer indûment le résultat ou le déroulement d’une compétition afin de supprimer tout ou partie du caractère imprévisible de ladite compétition, visant à obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour les autres.

Alors que la FIA ne voyait aucun problème avec les actions d’Ocon à Monaco ou de Gasly à Sotchi, jusqu’où pourraient-elles pousser les règles tout en restant du bon côté de la loi ?

“Je devrais l’examiner au cas par cas au fur et à mesure qu’il se présente”, a déclaré le directeur de course de Formule 1 Michael Masi à la question de .. “Je ne voudrais pas anticiper différentes choses sur ce qui peut ou ne peut pas arriver sur le terrain.”

Flashback: Grand Prix d’Europe 1997 – Villeneuve remporte le titre alors que l’attaque de Schumacher le fait expulserAprès le Grand Prix d’Europe 1997, Williams et McLaren ont fait l’objet d’une enquête de la FIA sur des allégations selon lesquelles ils s’étaient entendus pour décider du résultat de la course. Le pilote Williams Jacques Villeneuve, portant une voiture endommagée jusqu’au drapeau à damier en route pour remporter le championnat du monde, a permis aux deux pilotes McLaren de le dépasser.

Le Conseil mondial du sport automobile a statué que « West McLaren Mercedes et Williams Grand Prix Engineering ont pu montrer qu’il n’y avait aucun arrangement pour fixer les résultats du Grand Prix d’Europe 1997.

“Pour l’avenir, afin d’éviter d’éventuels malentendus et ambiguïtés, le Conseil Mondial du Sport Automobile a recommandé que toutes les transmissions radio entre les pilotes et leurs stands soient librement accessibles par les journalistes et le public.”

Cependant, Masi a déclaré que cette affaire vieille de 24 ans ne créerait pas nécessairement un précédent sur la façon dont un scénario similaire serait traité aujourd’hui. “Nous parlons de 97, il y a très longtemps”, a-t-il déclaré. “Je pense donc que vous devriez tout examiner sur le fond de ce qui existe, ce qui se passe, et enquêter si nécessaire, sur la base de ce qui a pu ou non se produire.”

Avec sept courses à disputer, il ne reste que deux points entre Hamilton et Verstappen en tête du classement. Le vainqueur peut être décidé non seulement par qui est le pilote le plus rapide et quelle équipe a construit la meilleure voiture, mais aussi par qui exerce le plus d’influence sur la grille.

Citations : Dieter Rencken

