Combien de podcasts y a-t-il? Ça dépend …

Si vous demandez à Apple combien d’émissions de podcast existent, la réponse officielle est «plus de 2 millions». Vous trouverez la même réponse sur Podcast Index, ce qui le rapproche en fait de 2,5 millions d’émissions. Mais une société de médias spécialisée dans le contenu audio dit que ces chiffres sont trompeurs.

La raison? Le total comprend ce qu’Amplifi Media appelle les émissions «one and done» – beaucoup d’entre elles…

Par cela, ils signifient des émissions de podcast qui n’ont jamais eu qu’un seul épisode – ce qui représente plus d’un quart de toutes les émissions de podcast répertoriées.

L’analyse des données des podcasts Apple révèle à quel point cette statistique est trompeuse. Sur les deux millions de titres reflétés dans les podcasts Apple (et les résultats similaires de Podcast Index), 26% n’ont produit qu’un seul épisode. Un et fait. Cela suggère que de nombreuses personnes ont stimulé leur créativité, en particulier pendant la pandémie, et se sont arrêtées après avoir créé un épisode. Environ 1 / 4ème de tous les podcasts sont en faillite, ou plus probablement, n’y ont jamais vraiment été. Bien sûr, il se peut que certains ne prévoient qu’un seul épisode, mais pour notre radiographie, baissons le nombre de podcasts de 26% – ce qui signifie qu’il y a environ 1,5 million (1,48 m) de podcasts avec deux épisodes ou plus.

La firme affirme qu’un podcast en un seul épisode ne devrait pas vraiment être considéré comme une «émission» – c’est l’équivalent d’un pilote de télévision qui n’a jamais été repris.

Mais où tracer la ligne dans la définition d’une émission de podcast? Deux épisodes? Trois? Six? C’est une question délicate.

Tous les podcasts ne sont pas censés être des séries sans fin. Vous pouvez trouver beaucoup de contenu génial et permanent conçu pour ne durer que quelques épisodes. Cela fait partie de la beauté du podcasting, mais les titres uniques gonflent injustement le nombre total de podcasts, et cela révèle que 44% ont trois épisodes ou moins.

La société dit que quatre semble un seuil raisonnable. Bien que certaines émissions n’aient jamais été conçues pour avoir deux ou trois épisodes, il est probable que la majorité des podcasts de moins de quatre épisodes aient été lancés avec enthousiasme puis abandonnés. Par cette mesure, le nombre d’émissions de podcast passe de plus de 2 millions à environ 880 000. Augmentez les critères à plus de 10 épisodes, et vous seriez réduit à 720K.

Cela, dit Amplifi, n’est pas la fin de l’histoire.

[We] plongera un peu plus loin sur le nombre de podcasts avec dix épisodes ou plus produits au cours de l’année écoulée, et sur d’autres angles intéressants. Cela, comme on dit, dans notre prochain épisode.

Si vous envisagez de créer votre propre podcast, la société répertorie quatre pièges à éviter:

Attentes déraisonnables (il n’obtiendra pas d’audience sans marketing) Échec du test de 10 secondes (vous devez attirer l’attention des gens dès le début) Manque d’originalité (pas encore une autre émission interviewant les fondateurs de startup, s’il vous plaît) Manque d’authenticité (les gens savent si vous essayez de faire semblant d’être quelque chose que vous n’êtes pas)

Apple a annoncé hier une nouvelle émission originale sur le vrai crime, commençant par un podcast avant d’être rejoint par une émission Apple TV + plus tard dans l’année.

