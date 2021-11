Combien de retours S&P 500, Dow 300 et Nasdaq 100 ont généré jusqu’à présent en 2021

Rester diversifié et détenir des liquidités pour de meilleures opportunités est l’un des moyens de constituer un portefeuille solide à long terme.

2021 touche à sa fin et les investisseurs vont faire le point sur les performances de leur portefeuille par rapport aux principaux indices boursiers. Alors qu’il vous reste quelques semaines de trading avant le début des longues vacances d’hiver sur le marché boursier américain, il est temps de rattraper votre retard et de voir comment vous pouvez améliorer les rendements du portefeuille jusqu’à la fin de l’année.

Pendant ce temps, les craintes de Covid persistent et la réduction de la Fed a également commencé. L’évolution des taux d’intérêt dépend des décisions de la Fed au moment opportun. L’essentiel restera le même – dans quelle mesure l’inflation et par la suite le rendement auront un impact sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises.

Le S&P 500, le Dow 300 et le Nasdaq 100 sont les trois principaux indices américains à surveiller pour ajouter ou acheter de nouvelles actions susceptibles de subir des corrections sur un marché volatil à court terme.

Le S&P 500 est en hausse de 25,08 % en cumul annuel et de 32,06 % au cours des 12 derniers mois tandis que le Nasdaq 100 est en hausse de 28,59 % en cumul annuel et de 39,20 % au cours des 12 derniers mois et le Dow 30 est en hausse de 16,32 % en cumul annuel et de 21,66 % au cours des 12 derniers mois.

Le S&P 500 est considéré comme l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation. L’indice S&P 500 comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs et couvre environ 80 % de la capitalisation boursière des bourses américaines. Les trois principaux secteurs du S&P 500 sont les technologies de l’information, les soins de santé et les services de communication, totalisant environ 50 pour cent de l’indice. Si vous souhaitez détenir les principales actions de l’indice S&P 500, les trois principales actions sont Microsoft, Apple et Amazon selon la pondération de l’indice.

Le Nasdaq 100 est un indice à grande capitalisation et comprend l’une des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier Nasdaq sur la base de la capitalisation boursière. Certaines des entreprises les plus innovantes au monde, notamment Apple, Microsoft, Starbucks, Google, Intel et Tesla, sont cotées au Nasdaq 100.

Alors que le Nasdaq est un indice lourd des technologies de l’information, l’indice S&P 500 est un indice très large. Il y a 100 actions cotées au Nasdaq sur l’ensemble de l’indice S&P 500, il y a 500 actions donnant ainsi une saveur très diversifiée à ceux qui veulent diversifier leur portefeuille international. D’un autre côté, le Dow Jones se compose des 30 premières sociétés de premier ordre, mais contrairement à certains des principaux indices, il représente des sociétés uniquement basées aux États-Unis.

Rester diversifié et détenir des liquidités pour de meilleures opportunités est l’un des moyens de constituer un portefeuille solide à long terme. Pour les investisseurs, de telles périodes de volatilité peuvent offrir des opportunités de choisir des actions de qualité ou les meilleurs ETF américains pour le portefeuille à long terme.

