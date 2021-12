Combien de scènes post-crédits Spider-Man No Way Home a-t-il?

Photo : merveille

Alors, Spider-Man : No Way Home, hein ? Moi, un fan insatiable de l’univers cinématographique Marvel, je l’ai vu hier soir. Cela peut être un choc à entendre, je sais, mais c’est bon—comme, vraiment bon. Et au-delà d’être un blockbuster merveilleusement inventif avec beaucoup de cœur, il présente également certains des crédits les plus époustouflants du MCU.

Comme tous les films (et certaines émissions de télévision) du canon MCU, Spider-Man: No Way Home propose des clips après le générique : un immédiatement après l’analyse stylisée du crédit et un à la toute fin, après la bande-son et les avis de droit d’auteur. Si vous vous demandiez simplement si cela vaut la peine de rester dans les parages pour que la lueur dure des lumières du théâtre se rallume, oui, c’est vraiment le cas. Mais pour ceux qui ont déjà vu le film, voici ce que ses scènes post-crédits signifient pour l’avenir de MCU.

Des spoilers massifs pour le film Spider-Man: No Way Home, ainsi que des spoilers plus doux pour le jeu vidéo Marvel’s Guardians of the Galaxy, existent au-delà d’ici. Tu as été prévenu!

Depuis le premier jour, le principal MO de Marvel a consisté à amener les téléspectateurs à regarder tous les films du canon, sous peine de manquer des références et de ne pas comprendre pleinement la continuité du MCU. À la lumière de Spider-Man: No Way Home, avoir un abonnement au service de streaming Disney + (ou, euh, connaître un ami qui peut envoyer un SMS au colocataire du cousin de son partenaire pour une connexion) est presque obligatoire pour suivre ce truc. En se basant uniquement sur les chiffres du box-office, il y a fort à parier que beaucoup d’entre vous ont déjà vu Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame et les deux précédents films MCU Spider-Man. Mais soyez honnête : avez-vous suivi les séries télévisées de plus en plus nombreuses ? Les images du générique de fin de No Way Home intègrent les émissions exclusives à Disney + à un degré antérieur aux films MCU.

Première scène post-crédits de Spider-Man No Way Home

Nous voyons Eddie Brock de Tom Hardy assis dans un bar en bord de plage, martelant des boissons comme le ferait n’importe quel journaliste téléporté de manière interdimensionnelle. Il discute avec le barman de tous les événements manifestement ridicules des dernières années du MCU, remettant en question la crédibilité d’un homme riche qui vole et invente des trucs (Iron Man), un extraterrestre violet déterminé à éliminer la moitié de toute vie sensible (Thanos) , et un gars vert géant qui aime frapper des choses (Hulk). Brock se lève et annonce son intention d’aller trouver « ce Peter Parker » (Spider-Man) avant d’être téléporté dans son propre univers, à la suite du succès du sort de réparation multivers du docteur Strange. Après la disparition de Brock, la caméra effectue un panoramique sur une goutte de boue noire laissée sur le bar. Dun dun dun!

De toute évidence, cela suggère que Venom peut techniquement exister dans le MCU dans une certaine mesure. Il est moins clair à quel titre cela pourrait être et si Tom Hardy (qui a joué Brock dans les films non-MCU Venom) reprendra le personnage ou si les gros bonnets de Marvel voudront un acteur différent pour le rôle. Maintenant que plusieurs chronologies font partie intégrante du MCU – formellement établi via Loki, oui, mais aussi maintenant avec un croisement de, hum, une entité non-Disney – la porte est ouverte à tout.

Affichage requis en conséquence : Venom, Venom : qu’il y ait un carnage

Deuxième scène post-crédits de Spider-Man: No Way Home

Le venin pouvant exister dans le MCU est un gros problème. Un plus gros problème est l’avenir du docteur Strange, qui est le prochain au bâton pour une exposition sur un mât de tente. Plutôt qu’un bref clip, comme d’habitude pour de tels dards de fin de générique, No Way Home se termine par ce qui équivaut à une bande-annonce à part entière pour le prochain Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui sortira en mai prochain. (Fait amusant: cela doit être dirigé par Sam Raimi, qui a dirigé la trilogie Spider-Man du milieu des années 2000, laissant une marque indélébile sur l’iconographie culturelle de notre héros de quartier amical.) C’est un tout, beaucoup. Décomposons-le :

Le docteur Strange rencontre Scarlet Witch, dont le statut et l’emplacement ont été laissés ostensiblement vagues après la finale de WandaVision. Il s’avère qu’elle traîne dans une ferme. Strange a besoin de son aide avec des sorts magiques impliquant des chronologies de branchement du multivers. Au cours d’une scène de combat, il y a un bref aperçu d’un monstre tentacule géant. Pour moi, cela ressemblait beaucoup au Dweller-in-Darkness – pas à la version cauchemardesque inspirée du dragon du méchant de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux, mais plutôt à celle que vous combattez en tant que boss de début de partie dans Marvel’s Guardians of the Galaxy (le jeu vidéo). CNET suggère qu’il pourrait s’agir du monstre marin Gargantos, un méchant des archives des bandes dessinées. Je ne suis pas tout à fait sûr de le voir, mais l’aperçu du dard était trop fugace pour dire quoi que ce soit de déterminant d’une manière ou d’une autre.

L’habitant vu dans Guardians of the Galaxy (le jeu). Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Mordo, le sorcier devenu mauvais du docteur Strange, combat Strange dans une sorte de chambre aux dimensions anormales. Il a beaucoup de voix off. Il semble toujours énervé de… quelle que soit la chose illogique dont il était énervé dans le film de 2016. À la fin, Strange Supreme, une version alternative de la chronologie du docteur Strange, sort d’un portail. En d’autres termes, oui, vous devrez vérifier What If…, la série d’anthologies Disney + de vignettes de chronologie alternative sur les personnages de MCU. (Version courte pour ceux qui ne veulent pas : cette version de Strange est obsédée par la résurrection de sa femme, Christine, décédée dans cet univers. La bande-annonce montre des extraits de Rachel McAdams, qui a joué Christine dans Doctor Étrange, portant une robe de mariée.)

Il y a un fil conducteur flagrant dans tout cela, qui trouvera probablement une réponse dans Multiverse of Madness. À un moment donné, Mordo, dans une voix off, réprimande Strange pour avoir joué avec le multivers. Dans No Way Home, Strange a fait tout ce truc de « déranger le multivers » au nom de Spider-Man. Et si vous vous en souvenez, Strange lance spécifiquement un sort qui fera oublier à tout le monde, y compris lui-même, qui est Spider-Man. Donc il est juste censé se débattre avec le fait qu’il a falsifié l’univers pour… pourquoi, exactement ? Au nom de qui ?

Selon moi, il n’y a pas 14 000 065 résultats possibles ici, mais plutôt deux. Un: Strange va juste avec l’idée qu’il a brisé et non brisé le multivers pour le plaisir. Deux : il apprend la vérité, soit en inversant, en affaiblissant ou en bousculant l’illusion qu’il a créée pour effacer collectivement Peter Parker de l’existence. (Il semble bien que Tom Holland reprendra son rôle de Peter Parker pour trois autres films.) Tom Holland n’est pas facturé pour Multiverse of Madness, mais No Way Home a confirmé que les acteurs interprétés dans des rôles importants peuvent apparaître dans un film MCU sans apparaissant sur sa page IMDb correspondante.

Affichage requis en conséquence : Doctor Strange, WandaVision, Loki, What If… épisode quatre

Avant Avengers: Fin de partie, les points de l’intrigue de ces films étaient si méticuleusement pensés. L’appareil de production MCU, après tout, est la même machine fastidieuse qui en 2014 a planifié ses scénarios jusqu’en 2028. Dites ce que vous voulez sur leurs mérites et leurs thèmes, mais les continuités des films MCU étaient dans l’ensemble hermétiques.

Maintenant que la magie de l’espace interdimensionnel est irrévocablement dans le mélange, tous les paris sont ouverts. Les récentes productions de MCU ont regorge de moments à examiner, avec tout, de Loki à Eternals, montrant des trous dans l’intrigue même sous des niveaux modérés de pédantisme. Attention, je ne dis pas cela comme une critique. L’ensemble du canon est toujours une explosion, et nous parlons toujours d’adaptations basées sur des milliers de personnages répartis sur des décennies de littérature. Ces scénarios sont voués à devenir rocheux.

Il y a trop de merde dingue dans le MCU ces jours-ci pour que ces deux-là ne se croisent plus.Photo: Marvel

Cette poussée massive et indéniable dans plusieurs chronologies ne se limite pas aux films et aux émissions de télévision. Il est également présent dans les jeux à succès. Par exemple, il y a un moment à mi-chemin des Gardiens de la Galaxie de Marvel (ce qui est excellent, soit dit en passant) où Peter Quill et sa compagnie voyagent à travers une dimension de poche avec des portails vers des réalités alternatives incalculables. En passant devant l’un d’eux, vous pouvez entendre Hulk écraser des trucs, suivi de Captain America crier quelque chose à propos de cette équipe appelée « les Vengeurs » en train de s’assembler. Quill et compagnie, pour leur part, taquinent le nom de l’équipe. C’est un moment soigné qui ponctue une séquence d’événements autrement tendue.

Je ne sais pas si le dialogue provient du jeu vidéo Marvel’s Avengers 2020 largement diffusé ou de l’ardoise de films largement non panoramique ou juste d’un œuf de Pâques qui a été enregistré en développement explicitement dans le but de faire dire aux joueurs, « Hé, attendez une seconde… » Mais c’est le problème : encore une fois, pour la première fois depuis très, très longtemps, on a l’impression que tout est possible dans le MCU. Au diable la formule. Il n’y a aucun moyen de revenir maintenant.